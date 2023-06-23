Самарская площадка детского технопарка "Кванториум — 63 регион" откроет запись детей на новый учебный год 26 июня в 10:00

В ходе приемной кампании будет распределено 1000 мест по основным направления обучения: промышленная робототехника; информационные технологии (IT); инженерия космических систем; виртуальная и дополненная реальность; беспилотные летательные аппараты; современные медиа.

Федеральная сеть детских технопарков "Кванториум" сформирована в рамках национального проекта "Образование" и успешно работает уже свыше пяти лет. Огромное количество направлений обучения основам инженерного дела позволяет ребятам наиболее полно раскрыть свой потенциал, проявить себя в создании различных технологий, точнее определиться с выбором профессии.

Основой образовательного процесса в технопарке является проектный метод. Используя технологические возможности технопарка, воспитанники создают изделия различных направлений применения, учатся работать в команде, получают дополнительные знания. Это позволяет им к моменту окончания школы приобрести уникальные навыки.

В рамках образовательной программы ребята посещают технологические и исторические музеи, работают в рамках мастер-классов с учеными крупнейших вузов областного центра, общаются с экспертами и профессионалами различных отраслей реального сектора экономики, участвуют в различных хакатонах, соревнованиях и фестивалях.

В разные годы гостями технопарка были Герой России, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, академик РАН, Президент Самарского университета имени С. П. Королева Виктор Сойфер, заместитель генерального конструктора РКЦ "Прогресс", Герой Социалистического труда, академик Геннадий Аншаков, директор Института искусственного интеллекта Самарского университета Артем Никоноров и другие люди.

Среди постоянных партнеров Самарского кванториума: "Центр развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области "Таволга"; НОЦ "Инженерия будущего"; Самарский национальный исследовательский университет имени С. П. Королева; Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики; Самарский государственный технический университет; Самарский государственный экономический университет; Самарская областная универсальная научная библиотека и многие другие организации и предприятия.

Что нужно сделать, чтобы ребенок поступил на обучение в детский технопарк: чтобы получать информацию, зарегистрируйтесь на официальной странице технопарка в социальной сети "ВКонтакте"; внимательно вместе с ребенком ознакомьтесь с описанием квантумов (направлений) на официальной странице "Кванториум Самара"; 26 июня после 10:00 необходимо будет заполнить электронную форму регистрации (пост появится в группе 26 июня в 10:00).

Записать ребенка на обучение можно только на одно направление. Возраст ребенка на момент наступления 1 сентября 2023 года должен быть не менее 12 лет.

После окончания электронной регистрации администраторы оповестят родителей по телефонам, указанным в соответствующей форме, и предложат явиться для подачи соответствующих документов.

Прием документов для оформления на обучение будет производится при наличии электронной регистрации. Количество мест на каждое направление ограничено. По окончанию квот будет открыта запись в резерв.

Расписание занятий будет сформировано в конце августа. Распределение по группам будет производиться администраторами и наставниками с учетом возраста и пожеланий.

Обучение по вышеперечисленным направлением бесплатное. Детский технопарк "Кванториум — 63 регион" является структурным подразделением государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Самарский областной Центр детско-юношеского технического творчества". Никаких денежных средств переводить не надо. Остерегайтесь мошенников.

Рекомендуем ознакомиться с разделом часто задаваемых вопросов. Телефон для справок: +7 (846) 334-20-15. Электронный адрес: kvantoriumSamara@yandex.ru