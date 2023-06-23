ТГУ расширил свое присутствие в международном рейтинге THE

Британское издание Times Higher Education опубликовало рейтинг социально-экономического влияния THE Impact 2023. Тольяттинский государственный университет (ТГУ) удержал членство среди лучших университетов мира. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Рейтинги исследовательской группы Times Higher Education входят в "большую тройку" наиболее престижных рейтингов мира наравне с британским Quacquarelli Symonds (QS) и Academic Ranking of World Universities (Шанхайский рейтинг). Впервые ТГУ вошел в THE University Impact Rankings в 2021 году.

В рейтинг 2023 года вошел 1591 университет из 112 стран/регионов мира, в том числе лишь 86 вузов России. В зависимости от занимаемых в общем рейтинге позиций университеты делятся на восемь групп: 0–100, 101–200, 201–300, 301–400, 401–600, 601–800, 801–1000, 1000+.

Российские вузы в группах 0–100 и 101–200 не представлены. В группу 201–300 вошли три вуза. Четыре университета страны попали в группу 301–400, восемь — в группу 401–600. В группе 601–800 — 10 российских вузов, а в группе 801–1000 — 17 университетов РФ. Сразу 44 вуза России расположились в группе 1000+, в том числе Тольяттинский госуниверситет.

Вхождение в рейтинг подтверждает приверженность вуза курсу общемировых социальных и научных трендов или Целей Устойчивого Развития (ЦУР = SDG). Из 10 ЦУР относительно прошлого 2022 года ТГУ остался на прежней позиции в пяти ЦУР. В трех усилил позиции и в двух впервые принял участие.

Новыми успешными для ТГУ номинациями стали:

— "Недорогостоящая и чистая энергия" (ЦУР 7, позиция ТГУ 601–800);

— "Борьба с изменением климата" (ЦУР 13, 601+).

Высокая оценка международных экспертов получена благодаря вкладу ТГУ в заботу об экологии города и региона (работа передвижной эколаборатории, экологические проекты студентов и преподавателей, посвященные экологической повестке конференции и олимпиады), продуктивной работе вуза с администрацией Тольятти и Самарской области, обеспечению комфортного проживания и пребывания студентов ТГУ в кампусе и др.

Также ТГУ показал хорошие результаты по направлениям:

— "Ликвидация нищеты" (ЦУР 1, позиция ТГУ 601–800);

— "Хорошее здоровье и благополучие" (ЦУР 2, 801–1000);

— "Качественное образование" (ЦУР 4, 801–1000);

— "Гендерное равенство" (ЦУР 5, 801–1000);

— "Устойчивые города и населённые пункты" (ЦУР 11, 601–800);

— "Сохранение морских экосистем" (ЦУР 14, 301–400);

— "Мир, правосудие и эффективные институты" (ЦУР 16, 301–400);

— "Партнерство в интересах устойчивого развития" (ЦУР 17, 601–800).

Из российских вузов в одной группе с ТГУ находятся Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Тульский государственный университет, Тюменский государственный университет, Донской технический университет, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ, Тихоокеанский государственный университет, Волгоградский государственный технический университет.

Всего в группе 1000+ представлен 591 вуз. Среди них Вроцлавский университет науки и технологий (Польша), Шри-Ланкийский институт информационных технологий (Шри-Ланка), Префектурный университет Хиросимы (Япония), Нильский университет (Египет), Университет Монтеррея (Мексика), Горный университет Леобена (Австрия) и др.