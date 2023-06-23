ТГУ расширил свое присутствие в международном рейтинге THE

Британское издание Times Higher Education опубликовало рейтинг социально-экономического влияния THE Impact 2023. Тольяттинский государственный университет (ТГУ) удержал членство среди лучших университетов мира. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Рейтинги исследовательской группы Times Higher Education входят в "большую тройку" наиболее престижных рейтингов мира наравне с британским Quacquarelli Symonds (QS) и Academic Ranking of World Universities (Шанхайский рейтинг). Впервые ТГУ вошел в THE University Impact Rankings в 2021 году.
В рейтинг 2023 года вошел 1591 университет из 112 стран/регионов мира, в том числе лишь 86 вузов России. В зависимости от занимаемых в общем рейтинге позиций университеты делятся на восемь групп: 0–100, 101–200, 201–300, 301–400, 401–600, 601–800, 801–1000, 1000+.
Российские вузы в группах 0–100 и 101–200 не представлены. В группу 201–300 вошли три вуза. Четыре университета страны попали в группу 301–400, восемь — в группу 401–600. В группе 601–800 — 10 российских вузов, а в группе 801–1000 — 17 университетов РФ. Сразу 44 вуза России расположились в группе 1000+, в том числе Тольяттинский госуниверситет.
Вхождение в рейтинг подтверждает приверженность вуза курсу общемировых социальных и научных трендов или Целей Устойчивого Развития (ЦУР = SDG). Из 10 ЦУР относительно прошлого 2022 года ТГУ остался на прежней позиции в пяти ЦУР. В трех усилил позиции и в двух впервые принял участие.
Новыми успешными для ТГУ номинациями стали:
— "Недорогостоящая и чистая энергия" (ЦУР 7, позиция ТГУ 601–800);
— "Борьба с изменением климата" (ЦУР 13, 601+).
Высокая оценка международных экспертов получена благодаря вкладу ТГУ в заботу об экологии города и региона (работа передвижной эколаборатории, экологические проекты студентов и преподавателей, посвященные экологической повестке конференции и олимпиады), продуктивной работе вуза с администрацией Тольятти и Самарской области, обеспечению комфортного проживания и пребывания студентов ТГУ в кампусе и др.
Также ТГУ показал хорошие результаты по направлениям:
— "Ликвидация нищеты" (ЦУР 1, позиция ТГУ 601–800);
— "Хорошее здоровье и благополучие" (ЦУР 2, 801–1000);
— "Качественное образование" (ЦУР 4, 801–1000);
— "Гендерное равенство" (ЦУР 5, 801–1000);
— "Устойчивые города и населённые пункты" (ЦУР 11, 601–800);
— "Сохранение морских экосистем" (ЦУР 14, 301–400);
— "Мир, правосудие и эффективные институты" (ЦУР 16, 301–400);
— "Партнерство в интересах устойчивого развития" (ЦУР 17, 601–800).
Из российских вузов в одной группе с ТГУ находятся Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Тульский государственный университет, Тюменский государственный университет, Донской технический университет, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ, Тихоокеанский государственный университет, Волгоградский государственный технический университет.
Всего в группе 1000+ представлен 591 вуз. Среди них Вроцлавский университет науки и технологий (Польша), Шри-Ланкийский институт информационных технологий (Шри-Ланка), Префектурный университет Хиросимы (Япония), Нильский университет (Египет), Университет Монтеррея (Мексика), Горный университет Леобена (Австрия) и др.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.