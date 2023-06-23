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Общество

В Самарской области предлагают официально праздновать День баяна

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области скоро может появиться новый праздник - День баяна. Отмечать его предлагается 25 августа. Законопроект с таким предложением поступил на рассмотрение губернской думы в четверг, 22 июня.

Авторы проекта - думский комитет по культуре, спорту, молодежной политике и туризму, мотивируют свое предложение тем, что Самарская губерния традиционно считается центром баянной культуры.

Так, первый в мире баян в 1897 году был изготовлен в Самаре мастером Павлом Чулковым, в том же году усовершенствованная "хроматическая гармонь с полутонами" собрала хвалебные отзывы на Кустарно-промышленной выставке в Туле.

Таким образом, 25 августа является синхронизацией времени проведения Кустарно-промышленной выставки в Туле и мероприятий, связанных с баяном, проводимых в Самаре, говорится в пояснительной записке.

Также в ней отмечается, что баян играет значительную роль в русской национальной и мировой культуре. Он звучит как в любительском музицировании, в том числе на фронте в годы Великой Отечественной войны, так и на профессиональной сцене.

Кроме того, авторы проекта указывают, что на территории Самарского региона последние 20 лет проводится международный конкурс "Виват, Баян!", а с 2018 года - Всероссийский фестиваль "Душа баяна".

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