В Самарской области предлагают официально праздновать День баяна

В Самарской области скоро может появиться новый праздник - День баяна. Отмечать его предлагается 25 августа. Законопроект с таким предложением поступил на рассмотрение губернской думы в четверг, 22 июня.
Авторы проекта - думский комитет по культуре, спорту, молодежной политике и туризму, мотивируют свое предложение тем, что Самарская губерния традиционно считается центром баянной культуры.
Так, первый в мире баян в 1897 году был изготовлен в Самаре мастером Павлом Чулковым, в том же году усовершенствованная "хроматическая гармонь с полутонами" собрала хвалебные отзывы на Кустарно-промышленной выставке в Туле.
Таким образом, 25 августа является синхронизацией времени проведения Кустарно-промышленной выставки в Туле и мероприятий, связанных с баяном, проводимых в Самаре, говорится в пояснительной записке.
Также в ней отмечается, что баян играет значительную роль в русской национальной и мировой культуре. Он звучит как в любительском музицировании, в том числе на фронте в годы Великой Отечественной войны, так и на профессиональной сцене.
Кроме того, авторы проекта указывают, что на территории Самарского региона последние 20 лет проводится международный конкурс "Виват, Баян!", а с 2018 года - Всероссийский фестиваль "Душа баяна".
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
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