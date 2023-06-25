Жителей региона приглашают на оздоровительную ходьбу по живописным местам

На этой неделе волонтеры приступили к маркировке пешеходных маршрутов по живописным местам региона в рамках проекта "Большая Самарская Тропа".

Туристическая тропа, соединяющая Самару и Тольятти, общей протяженностью 200 км была создана в 2022 году в рамках проекта по развитию инфраструктуры оздоровительной ходьбы "Тропы здоровья".

Инициатива была поддержана Фондом президентских грантов и реализуется при организационно-методической поддержке Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

"Регулярные занятия оздоровительной ходьбой - как с палками, так и без них - действенный и научно обоснованный метод профилактики сердечно-сосудистых заболеваний", - отметил руководитель проекта Дмитрий Шипуля.

Большая Самарская Тропа состоит из нескольких альтернативных маршрутов различного уровня сложности. Маршруты пролегают по лесистой местности, в том числе по особоохраняемым природным территориям, с горными участками, по берегам реки Волга и озер Волжской поймы, обзорными площадками и туристическими объектами. Тропу можно будет пройти как целиком, так и частями, доехав до определенной части маршрута на электропоездах железнодорожной ветки Самара-Жигулевское море.

Проект объединяет 5 муниципальных образований области, эко-волонтеров и активистов ЗОЖ.



На маршрутах при участии добровольцев проводятся работы по ликвидации незаконных свалок, следов техногенной деятельности, благоустройству. По маршруту устанавливаются маркерные знаки и стенды с навигацией, правилами поведения в лесных зонах и особо-охраняемых природных территориях, оздоровительной ходьбы, информацией о растительном и животном мире.

Как укрепить здоровье с помощью оздоровительной ходьбы? 3 рекомендации руководителя проекта Дмитрия Шипули: "Все спрашивают, как быстро можно пройти вашу Тропу? Наша Тропа - не про скорость, а про качество. Для начала попробуйте проходить небольшие расстояния в ходе вашей фоновой ежедневной ходьбы. Ограничьте пользование транспортом, контролируйте свой ежедневный объем ходьбы, для этого есть много гаджетов и мобильных приложений. Правильная ходьба хороша своей ежедневностью. Доведите ежедневно преодолеваемое расстояние до 8-10 км. Поработайте над техникой ходьбы. Мы разработали технологию легкой походки "Ходьба русских странников", с ней можно ознакомиться на бесплатных видеоуроках. Регулярно хотя бы раз в неделю выбирайтесь в ближайший парк, или рекреационную зону. Вы можете присоединиться к группам скандинавской ходьбы, которые организуют в городе наши партнеры - "Доброходы". И когда вы сможете легко проходить 10-15 км - добро пожаловать на маршруты Большой Самарской Тропы".