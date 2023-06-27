ТГУ получил международное свидетельство на товарный знак NewGenUniv

Под этим брендом ТГУ выводит на англоязычный образовательный рынок запатентованную систему высшего образования онлайн, реализуемую в русскоязычном секторе под брендом "Росдистант".

Товарный знак NewGenUniv — New Generation University (университет нового поколения) — зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. Вузу выдано международное свидетельство о его регистрации.

Вывод системы высшего образования онлайн на англоязычный образовательный рынок (стратегический проект "Росдистант 2.0") включён в Программу развития ТГУ до 2030 года, с которой университет вошёл в федеральную программу "Приоритет 2030".

Проект "Росдистант 2.0" с новым брендом NewGenUniv ориентирован прежде всего на жителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Он предлагает иностранным абитуриентам полностью дистанционную модель высшего образования и системы сопровождения, основанную на современных онлайн-технологиях — от поступления в вуз до защиты и получения диплома.

Осенью прошлого года ТГУ вступил в Ассоциацию азиатских университетов, участники которой — а это более 100 вузов из 11 стран — работают над формированием единого азиатского образовательного пространства.

Сейчас ТГУ налаживает сотрудничество с Индией: в этой стране университет запускает онлайн-программу бакалавриата "Разработка программного обеспечения" (Software engineering) на английском языке. Она для тех, кто хочет сменить профессию, освоить навыки программирования и получить высшее образование в области информационных технологий.

Срок действия международного патента на бренд NewGenUniv в Индии — 7 марта 2033 года.