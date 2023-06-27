ТГУ получил международное свидетельство на товарный знак NewGenUniv

Под этим брендом ТГУ выводит на англоязычный образовательный рынок запатентованную систему высшего образования онлайн, реализуемую в русскоязычном секторе под брендом "Росдистант".
Товарный знак NewGenUniv — New Generation University (университет нового поколения) — зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. Вузу выдано международное свидетельство о его регистрации.
Вывод системы высшего образования онлайн на англоязычный образовательный рынок (стратегический проект "Росдистант 2.0") включён в Программу развития ТГУ до 2030 года, с которой университет вошёл в федеральную программу "Приоритет 2030".
Проект "Росдистант 2.0" с новым брендом NewGenUniv ориентирован прежде всего на жителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Он предлагает иностранным абитуриентам полностью дистанционную модель высшего образования и системы сопровождения, основанную на современных онлайн-технологиях — от поступления в вуз до защиты и получения диплома.
Осенью прошлого года ТГУ вступил в Ассоциацию азиатских университетов, участники которой — а это более 100 вузов из 11 стран — работают над формированием единого азиатского образовательного пространства.
Сейчас ТГУ налаживает сотрудничество с Индией: в этой стране университет запускает онлайн-программу бакалавриата "Разработка программного обеспечения" (Software engineering) на английском языке. Она для тех, кто хочет сменить профессию, освоить навыки программирования и получить высшее образование в области информационных технологий.
Срок действия международного патента на бренд NewGenUniv в Индии — 7 марта 2033 года.
Платформа "Росдистант" создана ТГУ в 2015 году и реализуется в рамках трёх федеральных инновационных площадок Минобрнауки РФ (2012–2017 гг., 2018–2021 гг., 2023–2027 гг.). С проектом "Росдистант" в 2019 году университет одержал победу на Всероссийском конкурсе профессионального управления проектной деятельностью "Проектный Олимп" в номинации "Управление проектами в системе высшего образования и науки". В 2022-м получил высшие баллы в международном конкурсе Awards for Contributing to Excellence (ACE) — "За вклад в совершенство". В 2023-м стал победителем всероссийского конкурса в сфере образования "Эффективность и устойчивое развитие" в номинации "Лучшая практика в цифровизации образования".