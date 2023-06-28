Прокуратура: администрация Самары шесть лет не готовит участки под строительство школ

Прокуратура Самары требует от главы города исполнять Генеральный план.

Надзорное ведомство обнаружило, что администрация Самары не делает ничего для формирования и изъятия земельных участков под строительство 15 образовательных учреждений, предусмотренных Генеральным планом.

В результате сейчас нет даже физической возможности построить школы и детсады в густонаселенных микрорайонах Промышленного, Октябрьского, Куйбышевского, Красноглинского районов.

Прокуратура считает, что городская администрация уже шесть лет не готовит градостроительную документацию участков под строительство объектов образования. В связи с этим главе Самары внесли представление об устранении нарушений.