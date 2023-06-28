В Самарской области обсудили вопросы внедрения передовых агротехнологий и сохранения плодородия почв

Во вторник, 27 июня, в Самаре стартовала трехдневная конференция специалистов в области сельского хозяйства "Климат, плодородие почв, агротехнологии".

В работе форума принимают участие более 100 специалистов из различных регионов России и 11 стран мира — руководители сельхозпредприятий и представители научного сообщества: селекционеры, микробиологи, почвоведы. Конференция посвящена новым направлениям в агронауке, внедрению инноваций в сельскохозяйственную практику, минимизации влияния деятельности человека на окружающую среду и климат.

Участников форума приветствовал первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Глава регионального кабмина подчеркнул, что сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики, обеспечивая продовольственную безопасность страны.

"Сельхозпроизводителям выпало сегодня решать очень серьезные задачи, которые обозначил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин: это повышение уровня технологического суверенитета в сельском хозяйстве, применение инноваций, наращивание возможностей в селекции, генетике, семеноводстве, создание условий для дальнейшего притока инвестиций, а также повышение качества жизни на селе. Этот масштабный блок задач невозможно выполнить, не опираясь на научное сообщество и позитивный опыт инноваторов", — отметил Виктор Кудряшов.

Правительство региона по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова последовательно реализует комплекс мер, стимулирующих сельхозпроизводителей к внедрению передовых разработок, повышению производительности труда и техническому перевооружению предприятий аграрного комплекса.

"За последние пять лет при государственной поддержке мы практически наполовину обновили парк сельхозтехники, уделяя особое внимание такой сфере, как животноводство. Мы серьезно движемся в направлении мелиоративных систем. За четыре года в четыре раза увеличили объемы орошаемых земель. Сегодня это уже не 3,5, а 12000 га в год. Впереди — масштабная модернизация систем мелиорации в регионе, и этот проект уже получил поддержку на федеральном уровне", — поделился планами Виктор Кудряшов.

За последние годы в области значительно вырос объем использования минеральных удобрений, увеличились и объемы поддержки сельхозпроизводителей, использующих элитные семена.

В прошлом году в регионе был собран рекордный за 45 лет урожай: 3,66 миллиона тонн зерна при урожайности 32,1 центнера с гектара. Это максимальная урожайность за всю историю губернии.

Успехи Самарской области в сфере сельского хозяйства отметил и модератор пленарного заседания, академик Российской академии наук Петр Чекмарев.

Особое внимание участники конференции уделили теме сохранения плодородия и здоровья почвы. Оно обеспечивается живой микрофлорой, которую необходимо создавать и беречь, применяя методы почвозащитных технологий. Для этого необходимо развивать такое направление, как сельскохозяйственная микробиология. В рамках конференции с одним из учебных заведений заключено соглашение о создании такого курса.

"Сохранение российских почв — это проблема стратегическая для сохранения России, для уменьшения рисков продовольственной безопасности. Цель конференции — дать знания, контакты, чтобы мы могли развиваться, и чтобы Россия не только сохраняла экспортное лидерство, но и наращивала его", — подчеркнула генеральный директор Некоммерческого партнерства "Национальное движение сберегающего земледелия" Людмила Орлова.

Конференция проводится в Самарской области уже в восьмой раз. Участники встречи обмениваются опытом, делятся лучшими практиками внедрения инноваций, вместе работают над решением проблемных вопросов и предлагают изменения в законодательство, способствующие более эффективному развитию АПК.

В этом году участники форума планируют подробно обсудить тему применения беспилотных летательных аппаратов в сельхозпрактике. Использование способно в разы повысить эффективность сельхозпроизводства: вывести на более высокий уровень мониторинг состояния посевов и почв, обеспечить новые возможности проведения полевых операций. Для Самарской области, где реализуется крупнейший проект по серийному выпуску беспилотных летательных систем, это открывает дополнительные перспективы.

"Наш регион твердо намерен стать лидером в этом направлении. Совместно с нашим стратегическим партнером "Транспорт будущего" уже в текущем году мы запустим крупное производство беспилотных летательных аппаратов. Планируется выпуск семи модификаций гражданских беспилотников. Многие модели, безусловно, будут активно применяться в сельском хозяйстве, и это значительно повысит эффективность сельхозпроизводства", — заключил Виктор Кудряшов.