Выпускники ТГУ готовятся к большому празднику

11 июля магистранты, бакалавры и специалисты Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) получат дипломы о высшем образовании.

Самое масштабное, яркое и торжественное событие учебного года "Выпуск ТГУ — 2023" пройдёт на площади перед главным корпусом университета. С окончанием обучения выпускников поздравит ректор ТГУ Михаил Криштал и почётные гости вуза. Вчерашние студенты станут участниками церемонии вручения корпоративного знака отличия "Зелёное яблоко", получат награды за участие в проектной деятельности и за лучшие выпускные квалификационные работы.

Впереди у выпускников университета новый жизненный этап — построение карьеры. Из молодых специалистов они постепенно будут двигаться к статусу профессионалов своего дела. Впрочем, кто-то ещё на пару лет останется с ТГУ — поступит в магистратуру или в аспирантуру.

"Выпуск ТГУ — 2023" на площади перед главным корпусом университета (Тольятти, ул. Белорусская, 14) состоится 11 июля в 12:00.