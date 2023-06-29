Председатель областного правительства проконтролировал строительство школ

В среду, 28 июня, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил строящиеся школы в Ставропольском районе области, в 18-м микрорайоне Тольятти и Красноглинском районе Самары.

Усилия губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона по привлечению федерального финансирования на строительство учреждений образования дают большие результаты. За два года — текущий и будущий — в области запланировано ввести в эксплуатацию сразу девять новых школ на 10 тысяч учебных мест. Основная часть проектов реализуется в партнерстве с ООО "ПроШкола" — оператором федерального института развития "ВЭБ.РФ".

Школа в селе Тимофеевка Ставропольского района, которую глава регионального кабмина посетил в первую очередь, — исключение. Ее начали строить еще до заключения соглашения с ВЭБ.РФ, на средства областного бюджета. Действующую сельскую школу возвели еще в 60-х годах прошлого века. Одноэтажное здание было рассчитано на 95 учебных мест.

Тимофеевка — пригород Тольятти, и с начала 80-х поселок начал стремительно застраиваться и расти, сюда переехало много молодых семей с детьми. Сегодня в списке учеников Тимофеевской средней школы — 560 учеников.

Решить вопрос с дефицитом учебных мест поможет новая школа. В четырехэтажном здании разместятся учебные классы, спортивный и концертный залы (на 250 мест), библиотека, музей, современные, хорошо оборудованные мастерские. Строительная готовность объекта составляет более 80 процентов, выполнена отделка фасада, внутри помещения идут отделочные работы, снаружи выполняется благоустройство, закуплено оборудование и инвентарь. Рабочие вопросы по технологическому присоединению к энергосетям решали прямо на месте.

"Тимофеевка — это пригород Тольятти, и здесь, конечно, проблема со школой была очень острая. Именно поэтому по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова мы и создаем этот объект. Подрядная организация работает неплохо. Совсем скоро здесь появится современное полноценное образовательное учреждение, и жителям Тимофеевки не придется возить своих детей в Тольятти. Здесь, на этой территории будут работать и школа, и детский сад. Планируем, что в этом образовательном учреждении будет порядка 800 учебных мест", — сообщил Виктор Кудряшов.

Директор Тимофеевской средней школы Денис Борзаков рассчитывает, что школа станет в селе центром не только образования, но и спорта.

"Вокруг будет большое количество интересных локаций, несколько спортивных площадок. Не одно футбольное поле, как раньше, будет и волейбольная, и баскетбольная площадка, отдельно для младших школьников, отдельно — для старших", — отметил он.

Вторая школа, которую посетил председатель областного правительства, еще не получила почтовый адрес. Она возводится в районе улицы 70 лет Октября, в 18-м микрорайоне Тольятти, — на территории с самым молодым населением в городе. Строительные работы ведутся на средства федерального бюджета, в партнерстве с компанией "ПроШкола".

"Эта школа строится в рамках концессионного соглашения с нашим партнером — "Внешэкономбанком", вопросов с финансированием не будет никаких. На мой взгляд, работа организована достаточно четко, и теперь задача подрядчика — возводить объект. Надеюсь, к концу года здесь будет полностью готова коробка. Рассчитываю на быстрые сроки строительства", — прокомментировал ход работ Виктор Кудряшов.

Трехэтажное здание на 675 учебных мест площадью около 15 тыс. кв. м планируют ввести в эксплуатацию в будущем году. К настоящему времени строительная готовность составляет 16%, возведен подземный, технический этаж здания, идут работы по строительству первого этажа.

"Программа, которая позволяет субъектам российской федерации вместе с ВЭБ, "ПроШкола" и министерством образования РФ строить новые школы, это очень здорово. Я рад, что Дмитрий Игоревич Азаров и правительство Самарской области поддержали эту программу. Объект очень долгожданный. Видим, что работы ведутся. Как и в любой стройке, есть определенные проблемы, которые требуют обсуждения и дружной слаженной работы. Очень надеюсь, что все получится своевременно, и в следующем году мы сможем привести сюда детей и посадить за парты", — поделился планами глава городского округа Тольятти Николай Ренц.

Новая школа будет оснащена по последнему слову техники: современные парты, интерактивные доски и компьютерные классы. Для маломобильных детей будут предусмотрены пандусы и специальные подъемники. Новое учебное заведение решит проблему дефицита мест в школах № 18, 18а и соседних микрорайонах Автозаводского района.

Председатель областного правительства побывал на площадке в ЖК "Крутые ключи", где планируют построить школу на 425 учебных мест. Участок под строительство учебного заведения на улице Школьной, возле платформы "Ягодная", мэрия выкупила у собственников и передала в Правительство региона. На площадке первый вице-губернатор обсудил с подрядчиком этапность работ, сроки их выполнения, вопросы технологического присоединения к сетям тепло-, энерго- и водоснабжения объекта. Со всеми ресурсоснабжающими кампаниями уже заключены договоры.

Вопросы строительства школ и других социальных объектов находятся на особом контроле правительства региона. "В Самарской области стало хорошей традицией вводить объекты не просто в запланированный срок, а досрочно. Это особенно важно в ситуации со строительством школ — этого с нетерпением ждут и дети, и родители", — заключил Виктор Кудряшов.