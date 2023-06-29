"Тольяттиазот" отметил лучших выпускников профильных классов

"Тольяттиазот" поздравил выпускников подшефных школ города. Пять абитуриентов получили от предприятия сертификаты на целевое обучение в Тольяттинском государственном университете. Сертификаты гарантируют получение стипендии от предприятия и дальнейшее трудоустройство на ТОАЗ.

"Тольяттиазот" традиционно поддерживает образовательные учреждения города. Школы №№ 80, 41, 55, гимназия № 35 и лицей № 60 участвуют в профориентационной программе завода "Школа—ссуз/вуз—предприятие". В них созданы инженерно-технические классы, где углубленно изучаются профильные предметы — химия, физика и математика.

В этом году выпускники подшефных организаций ТОАЗа показали достойные результаты учебы. Среди выпускников школ — стобалльники по результатам ЕГЭ, в том числе по химии. Более 20 школьников этих учебных учреждений стали золотыми медалистами.

Поступление в вуз по договору целевого обучения позволит абитуриентам не только получить востребованную профильную специальность, но и учиться с поддержкой от предприятия — стипендиальной программой и возможностью прохождения практики на заводе. В течение месяца после окончания университета выпускникам гарантировано трудоустройство на ТОАЗ.

Наталья Денисова, начальник управления по подбору, оценке и развитию персонала ПАО "ТОАЗ":

"Активное взаимодействие "Тольяттиазота" с подшефными школами является одним из основных направлений профориентационной деятельности. База инженерно-технических классов постоянно пополняется. С каждым годом ученики, углубленно изучающие профильные предметы, демонстрируют все более высокие результаты при сдаче выпускных экзаменов. География подшефных школ расширяется, а значит, в скором времени на ТОАЗ придет работать еще больше молодых, перспективных и целеустремленных сотрудников".