"Тольяттиазот" отметил лучших выпускников профильных классов

"Тольяттиазот" поздравил выпускников подшефных школ города. Пять абитуриентов получили от предприятия сертификаты на целевое обучение в Тольяттинском государственном университете. Сертификаты гарантируют получение стипендии от предприятия и дальнейшее трудоустройство на ТОАЗ.
"Тольяттиазот" традиционно поддерживает образовательные учреждения города. Школы №№ 80, 41, 55, гимназия № 35 и лицей № 60 участвуют в профориентационной программе завода "Школа—ссуз/вуз—предприятие". В них созданы инженерно-технические классы, где углубленно изучаются профильные предметы — химия, физика и математика.
В этом году выпускники подшефных организаций ТОАЗа показали достойные результаты учебы. Среди выпускников школ — стобалльники по результатам ЕГЭ, в том числе по химии. Более 20 школьников этих учебных учреждений стали золотыми медалистами.
Поступление в вуз по договору целевого обучения позволит абитуриентам не только получить востребованную профильную специальность, но и учиться с поддержкой от предприятия — стипендиальной программой и возможностью прохождения практики на заводе. В течение месяца после окончания университета выпускникам гарантировано трудоустройство на ТОАЗ.
Наталья Денисова, начальник управления по подбору, оценке и развитию персонала ПАО "ТОАЗ":
"Активное взаимодействие "Тольяттиазота" с подшефными школами является одним из основных направлений профориентационной деятельности. База инженерно-технических классов постоянно пополняется. С каждым годом ученики, углубленно изучающие профильные предметы, демонстрируют все более высокие результаты при сдаче выпускных экзаменов. География подшефных школ расширяется, а значит, в скором времени на ТОАЗ придет работать еще больше молодых, перспективных и целеустремленных сотрудников".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.