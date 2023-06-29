Тольяттинский госуниверситет (ТГУ) стал победителем конкурса на лучший коллективный договор Федерации профсоюзов Самарской области в группе учебных заведений высшего и среднего профессионального образования.
Документ обеспечивает экономические права, социальные гарантии, охрану труда и интересы работников вуза. Документ не является обязательным для организаций, но, как отметила проректор по развитию кадрового потенциала ТГУ Анна Шипилова, администрация университета и первичная профсоюзная организация работников ТГУ вместе делают всё, чтобы условия труда в вузе были оптимальными.
"Наш договор регулярно корректируется и дополняется с учётом социально-экономической ситуации в стране. По всем вопросам проводится работа с профсоюзом, коллективом университета, руководством вуза и лично с ректором ТГУ Михаилом Михайловичем Кришталом, который видит развитие университета в том числе через выстраивание отношений с коллективом", — подчёркивает Анна Шипилова.
ТГУ как научно-образовательная организация стимулирует публикационную активность сотрудников, благодаря чему увеличилось количество публикаций в высокорейтинговых журналах, и разработку качественных образовательных контентов, за что выплачивает авторские вознаграждения. Также сотрудники ТГУ получают выплаты за ведомственные и государственные награды, по случаю личных юбилеев, в связи с присвоением звания "Ветеран Тольяттинского государственного университета" и т. д.
Кроме того, в коллективном договоре ТГУ прописан ряд дополнительных льгот и гарантий для работников, которые прямо не предусмотрены трудовым законодательством. В частности, сотрудникам, помимо основного отпуска, предоставляются дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы (право на них имеют работники со стажем работы в ТГУ не менее 4 лет и чей ежегодный основной оплачиваемый отпуск не превышает 30 календарных дней). Каждый год университет организует для своих сотрудников углублённый медицинский осмотр с дополнительными медицинскими обследованиями. Все работающие в вузе имеют право на материальную помощь на разные виды лечения (в том числе санаторно-курортное).
"В ТГУ осуществляют гибкий подход к распределению рабочего времени. Так, для персонала, занятого управлением университета (выполняющего административные функции), научными исследованиями и разработками в июле и августе смещено на более раннее время — на 15 минут — начало рабочего дня. Это позволяет на 1 час сократить продолжительность рабочего дня по пятницам", — отмечает Анна Шипилова.
Оценка коллективного договора в рамках конкурса Федерации профсоюзов Самарской области проводилась по пяти критериям: заработная плата, кадровая политика, охрана труда, социальные льготы и гарантии, деятельность профсоюзной организации.
"По 4 из 5 критериев коллективный договор ТГУ набрал наивысшие баллы, оказавшись лучшим в своей группе. Большую роль при подсчёте баллов сыграло наличие в университете объектов социальной инфраструктуры: спортивно-оздоровительный, объектов культуры, общежитий и др., — говорит председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников. — Хороший коллективный договор — несомненная заслуга сторон социального партнёрства, в данном случае руководителя учреждения — ректора Михаила Михайловича Криштала и председателя первичной профсоюзной организации Арарата Карленовича Абрамяна".
Конкурс "Лучший коллективный договор года" с 2015 года Его участниками ежегодно становятся региональные компании химической и горно-металлургической промышленности, агропромышленного комплекса, сфер здравоохранения и образования, социальной защиты населения, госучреждений и общественного обслуживания. Тольяттинский госуниверситет — постоянный участник конкурса. В этом году вуз стал победителем впервые.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.