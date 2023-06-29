Тольяттинский госуниверситет (ТГУ) стал победителем конкурса на лучший коллективный договор Федерации профсоюзов Самарской области в группе учебных заведений высшего и среднего профессионального образования.

Документ обеспечивает экономические права, социальные гарантии, охрану труда и интересы работников вуза. Документ не является обязательным для организаций, но, как отметила проректор по развитию кадрового потенциала ТГУ Анна Шипилова, администрация университета и первичная профсоюзная организация работников ТГУ вместе делают всё, чтобы условия труда в вузе были оптимальными.

"Наш договор регулярно корректируется и дополняется с учётом социально-экономической ситуации в стране. По всем вопросам проводится работа с профсоюзом, коллективом университета, руководством вуза и лично с ректором ТГУ Михаилом Михайловичем Кришталом, который видит развитие университета в том числе через выстраивание отношений с коллективом", — подчёркивает Анна Шипилова.

ТГУ как научно-образовательная организация стимулирует публикационную активность сотрудников, благодаря чему увеличилось количество публикаций в высокорейтинговых журналах, и разработку качественных образовательных контентов, за что выплачивает авторские вознаграждения. Также сотрудники ТГУ получают выплаты за ведомственные и государственные награды, по случаю личных юбилеев, в связи с присвоением звания "Ветеран Тольяттинского государственного университета" и т. д.

Кроме того, в коллективном договоре ТГУ прописан ряд дополнительных льгот и гарантий для работников, которые прямо не предусмотрены трудовым законодательством. В частности, сотрудникам, помимо основного отпуска, предоставляются дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы (право на них имеют работники со стажем работы в ТГУ не менее 4 лет и чей ежегодный основной оплачиваемый отпуск не превышает 30 календарных дней). Каждый год университет организует для своих сотрудников углублённый медицинский осмотр с дополнительными медицинскими обследованиями. Все работающие в вузе имеют право на материальную помощь на разные виды лечения (в том числе санаторно-курортное).

"В ТГУ осуществляют гибкий подход к распределению рабочего времени. Так, для персонала, занятого управлением университета (выполняющего административные функции), научными исследованиями и разработками в июле и августе смещено на более раннее время — на 15 минут — начало рабочего дня. Это позволяет на 1 час сократить продолжительность рабочего дня по пятницам", — отмечает Анна Шипилова.

Оценка коллективного договора в рамках конкурса Федерации профсоюзов Самарской области проводилась по пяти критериям: заработная плата, кадровая политика, охрана труда, социальные льготы и гарантии, деятельность профсоюзной организации.

"По 4 из 5 критериев коллективный договор ТГУ набрал наивысшие баллы, оказавшись лучшим в своей группе. Большую роль при подсчёте баллов сыграло наличие в университете объектов социальной инфраструктуры: спортивно-оздоровительный, объектов культуры, общежитий и др., — говорит председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников. — Хороший коллективный договор — несомненная заслуга сторон социального партнёрства, в данном случае руководителя учреждения — ректора Михаила Михайловича Криштала и председателя первичной профсоюзной организации Арарата Карленовича Абрамяна".

Конкурс "Лучший коллективный договор года" с 2015 года Его участниками ежегодно становятся региональные компании химической и горно-металлургической промышленности, агропромышленного комплекса, сфер здравоохранения и образования, социальной защиты населения, госучреждений и общественного обслуживания. Тольяттинский госуниверситет — постоянный участник конкурса. В этом году вуз стал победителем впервые.