В Самарской области назвали победителя конкурса "Воспитатель года-2023"

В министерстве образования Самарской области подвели итоги ежегодного областного конкурса работников дошкольного образования "Воспитатель года-2023". От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова поздравил и объявил имена победителей и призеров министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
"Особенно приятно поздравить лучших воспитателей именно сейчас, в Год педагога и наставника. Ведь без вашего умения развить в ребенке таланты, подготовить его к школе невозможно представить современную систему образования. Спасибо вам большое за ваш сложный и важный труд"! - обратился министр к призерам конкурса.
Победителем престижного конкурса в 2023 году стала педагог дошкольного образования детского сада №385 города Самара Нина Беляева. Наставница малышей создает условия и игровую среду, в которых дети проявляют самостоятельность, инициативу, учатся контролировать свои эмоции, а также получают представление о мире профессий для осознания ценностного отношения к труду взрослых. Девушка имеет публикации в научных изданиях, ведет собственный блог, где рассказывает о секретах общения с дошколятами и новых идеях их обучения.
Нина Беляева получила денежный приз и диплом, а главное - возможность представить Самарскую область на профессиональном конкурсе "Воспитатель года России", который пройдет в сентябре в Волгограде.
В специальной номинации "Физинструктор года", впервые учрежденной в этом году, победителем стала Ирина Лобина, инструктор по физической культуре СП ГБОУ СОШ №1 Детский сад "Умка" (г. Нефтегорск).
Также дипломами и денежными вознаграждениями, благодарностью министерства образования и науки Самарской области были отмечены и другие педагоги - участники конкурса.
Обладательница первой премии поблагодарила коллектив своего дошкольного заведения за огромную поддержку, а учредителя конкурса - министерство образования Самарской области - за создание условий для профессионального роста.
Напомним, цель конкурса - выявление, поддержка и распространение опыта творчески работающих педагогов, реализующих инновационные технологии дошкольного образования Самарской области, формирование позитивного общественного мнения о профессии педагога системы дошкольного образования.
Учредителями конкурса являются министерство образования и науки Самарской области и Самарская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
В основной номинации конкурса в 2023 году принял участие 31 воспитатель из числа победителей окружных этапов конкурса. Это представители 24 городских и семи сельских образовательных организаций Самарской области.
В специальной номинации "Физинструктор года" участвовало 26 педагогов из числа победителей окружных этапов конкурса. Это представители 13 городских и 13 сельских образовательных организаций Самарской области. По итогам заочных туров в финал вышли 10 педагогов - семь педагогов по основной номинации и трое - по специальной номинации.
Информация о результатах конкурса размещается на сайтах:
https://iro63.ru/
http://kdo.iro63.ru/
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.