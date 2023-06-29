В Самарской области назвали победителя конкурса "Воспитатель года-2023"

В министерстве образования Самарской области подвели итоги ежегодного областного конкурса работников дошкольного образования "Воспитатель года-2023". От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова поздравил и объявил имена победителей и призеров министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

"Особенно приятно поздравить лучших воспитателей именно сейчас, в Год педагога и наставника. Ведь без вашего умения развить в ребенке таланты, подготовить его к школе невозможно представить современную систему образования. Спасибо вам большое за ваш сложный и важный труд"! - обратился министр к призерам конкурса.

Победителем престижного конкурса в 2023 году стала педагог дошкольного образования детского сада №385 города Самара Нина Беляева. Наставница малышей создает условия и игровую среду, в которых дети проявляют самостоятельность, инициативу, учатся контролировать свои эмоции, а также получают представление о мире профессий для осознания ценностного отношения к труду взрослых. Девушка имеет публикации в научных изданиях, ведет собственный блог, где рассказывает о секретах общения с дошколятами и новых идеях их обучения.

Нина Беляева получила денежный приз и диплом, а главное - возможность представить Самарскую область на профессиональном конкурсе "Воспитатель года России", который пройдет в сентябре в Волгограде.

В специальной номинации "Физинструктор года", впервые учрежденной в этом году, победителем стала Ирина Лобина, инструктор по физической культуре СП ГБОУ СОШ №1 Детский сад "Умка" (г. Нефтегорск).

Также дипломами и денежными вознаграждениями, благодарностью министерства образования и науки Самарской области были отмечены и другие педагоги - участники конкурса.

Обладательница первой премии поблагодарила коллектив своего дошкольного заведения за огромную поддержку, а учредителя конкурса - министерство образования Самарской области - за создание условий для профессионального роста.

Напомним, цель конкурса - выявление, поддержка и распространение опыта творчески работающих педагогов, реализующих инновационные технологии дошкольного образования Самарской области, формирование позитивного общественного мнения о профессии педагога системы дошкольного образования.

Учредителями конкурса являются министерство образования и науки Самарской области и Самарская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

В основной номинации конкурса в 2023 году принял участие 31 воспитатель из числа победителей окружных этапов конкурса. Это представители 24 городских и семи сельских образовательных организаций Самарской области.

В специальной номинации "Физинструктор года" участвовало 26 педагогов из числа победителей окружных этапов конкурса. Это представители 13 городских и 13 сельских образовательных организаций Самарской области. По итогам заочных туров в финал вышли 10 педагогов - семь педагогов по основной номинации и трое - по специальной номинации.

Информация о результатах конкурса размещается на сайтах:

https://iro63.ru/

http://kdo.iro63.ru/





