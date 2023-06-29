16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области назвали победителя конкурса "Воспитатель года-2023" Прокуратура: администрация Самары шесть лет не готовит участки под строительство школ ТГУ расширил свое присутствие в международном рейтинге THE Самарская площадка детского технопарка "Кванториум - 63 регион" откроет запись детей на новый учебный год 26 июня в 10:00 Проекты самарских кванторианцев - в первой тысяче "Сильных идей для нового времени"

Образование Общество

В Самарской области назвали победителя конкурса "Воспитатель года-2023"

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В министерстве образования Самарской области подвели итоги ежегодного областного конкурса работников дошкольного образования "Воспитатель года-2023". От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова поздравил и объявил имена победителей и призеров министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Фото: министерство образования СО

"Особенно приятно поздравить лучших воспитателей именно сейчас, в Год педагога и наставника. Ведь без вашего умения развить в ребенке таланты, подготовить его к школе невозможно представить современную систему образования. Спасибо вам большое за ваш сложный и важный труд"! - обратился министр к призерам конкурса.

Победителем престижного конкурса в 2023 году стала педагог дошкольного образования детского сада №385 города Самара Нина Беляева. Наставница малышей создает условия и игровую среду, в которых дети проявляют самостоятельность, инициативу, учатся контролировать свои эмоции, а также получают представление о мире профессий для осознания ценностного отношения к труду взрослых. Девушка имеет публикации в научных изданиях, ведет собственный блог, где рассказывает о секретах общения с дошколятами и новых идеях их обучения.

Нина Беляева получила денежный приз и диплом, а главное - возможность представить Самарскую область на профессиональном конкурсе "Воспитатель года России", который пройдет в сентябре в Волгограде.

В специальной номинации "Физинструктор года", впервые учрежденной в этом году, победителем стала Ирина Лобина, инструктор по физической культуре СП ГБОУ СОШ №1 Детский сад "Умка" (г. Нефтегорск).
Также дипломами и денежными вознаграждениями, благодарностью министерства образования и науки Самарской области были отмечены и другие педагоги - участники конкурса.

Обладательница первой премии поблагодарила коллектив своего дошкольного заведения за огромную поддержку, а учредителя конкурса - министерство образования Самарской области - за создание условий для профессионального роста.

Напомним, цель конкурса - выявление, поддержка и распространение опыта творчески работающих педагогов, реализующих инновационные технологии дошкольного образования Самарской области, формирование позитивного общественного мнения о профессии педагога системы дошкольного образования.

Учредителями конкурса являются министерство образования и науки Самарской области и Самарская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
В основной номинации конкурса в 2023 году принял участие 31 воспитатель из числа победителей окружных этапов конкурса. Это представители 24 городских и семи сельских образовательных организаций Самарской области.

В специальной номинации "Физинструктор года" участвовало 26 педагогов из числа победителей окружных этапов конкурса. Это представители 13 городских и 13 сельских образовательных организаций Самарской области. По итогам заочных туров в финал вышли 10 педагогов - семь педагогов по основной номинации и трое - по специальной номинации.

Информация о результатах конкурса размещается на сайтах:
https://iro63.ru/
http://kdo.iro63.ru/


Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2