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Общество

С 30 июня в Самаре временно изменят маршрут 9 автобусов и 2 троллейбуса

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением работ по ремонту и модернизации теплотрасс в Самаре будет временно ограничено движение транспорта на некоторых участках улично-дорожной сети, сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

С 30 июня по 3 июля движение ограничат по ул. Гаражной на пересечении с Третьим проездом; по ул. Мориса Тореза на участке от дома № 116 до ул. Карбышева; по ул. Вольской от ул. Каховской в сторону проспекта Кирова (четная сторона). Движение автобусов №№ 21, 34, 89, 99 и 229 по направлению от проспекта Металлургов будет осуществляться по улицам Каховской, проспекту Юных Пионеров, проспекту Кирова и далее — по обычным маршрутам.

"Изменения коснутся и работы троллейбусных маршрутов № 7 и № 15. От остановки общественного транспорта "Завод "Металлург" троллейбусы № 7 проследуют по Ремесленному переулку, проспекту Кирова, улице Стара-Загора, далее снова будут выезжать на проспект Кирова, затем — на улицу Вольскую, после чего поедут по своему привычному маршруту. А движение троллейбусов № 15 от ООТ "Завод "Металлург" будет организовано по трассе следования троллейбусного маршрута № 4", — отмечается в сообщении.

Кроме того, с 30 июня по 10 июля будет ограничено движение транспорта по Волжскому проспекту от Студенческого переулка до улицы Ульяновской. 

В период производства работ городской пассажирский транспорт (автобусы маршрутов №№ 11, 61, 89, 261) будет следовать по скорректированным трассам.

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