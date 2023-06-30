Дожди и грозы: синоптики спрогнозировали погоду на начало июля в Самаре

В ближайшие выходные, 1 и 2 июля, в Самаре и области ожидаются дожди с грозами, сообщили в Приволжском УГМС.
В пятницу, 30 июня, в Самаре переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +30…+32 °C
В субботу, 1 числа, в регионе облачно, ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем так же ожидаются дожди, местами — грозы. В ночные часы будет дуть южный ветер со скоростью 7…12 м/с. Температура воздуха составит +12…+17 °C. Днем ветер Юго-западный, 7…12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха +20…+25 °C
2 июля сохранится облачная и дождливая погода, возможны грозы. Ветер Юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +20…+25 °C.
Начало рабочей недели ожидается без осадков. В понедельник, 3 числа, в регионе установится переменная облачность. Ветер западный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы +12…+17 °C, в дневные +22…+27 °C.
Последние комментарии
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!