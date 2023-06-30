Дожди и грозы: синоптики спрогнозировали погоду на начало июля в Самаре

В ближайшие выходные, 1 и 2 июля, в Самаре и области ожидаются дожди с грозами, сообщили в Приволжском УГМС.

В пятницу, 30 июня, в Самаре переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +30…+32 °C

В субботу, 1 числа, в регионе облачно, ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем так же ожидаются дожди, местами — грозы. В ночные часы будет дуть южный ветер со скоростью 7…12 м/с. Температура воздуха составит +12…+17 °C. Днем ветер Юго-западный, 7…12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха +20…+25 °C

2 июля сохранится облачная и дождливая погода, возможны грозы. Ветер Юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +20…+25 °C.

Начало рабочей недели ожидается без осадков. В понедельник, 3 числа, в регионе установится переменная облачность. Ветер западный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы +12…+17 °C, в дневные +22…+27 °C.