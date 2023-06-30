Самарская ФАС оштрафовала сотрудников "АСАДО", которые не спешили платить за содержание дорог

В Управление ФАС от прокуратуры Железнодорожного района Самары поступили материалы проверки по соблюдению государственным казенным предприятием Самарской области "Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования" ("АСАДО") законодательства о закупках.
По результатам проверки выяснилось, что "АСАДО" производило оплату по ряду заключенных договоров частично или не производило вовсе.
Договоры были заключены с субъектами малого и среднего предпринимательства. Так, в марте 2023 г. "АСАДО" и ООО "Ситистрой" заключили договор субподряда на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения, расположенных в Самаре (стоимость работ 2,2 млн рублей). Оплату по нему казенное предприятие в установленные сроки перевело только частично.
"Учитывая установленные нарушения, Управление признало заместителя бухгалтера ГКП СО "АСАДО" виновным в административном правонарушении (ч.9 ст. 7.32.3 КоАП РФ) и назначило наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!