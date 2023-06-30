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Общество

Самарская ФАС оштрафовала сотрудников "АСАДО", которые не спешили платить за содержание дорог

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Управление ФАС от прокуратуры Железнодорожного района Самары поступили материалы проверки по соблюдению государственным казенным предприятием Самарской области "Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования" ("АСАДО") законодательства о закупках.

По результатам проверки выяснилось, что "АСАДО" производило оплату по ряду заключенных договоров частично или не производило вовсе.

Договоры были заключены с субъектами малого и среднего предпринимательства. Так, в марте 2023 г. "АСАДО" и ООО "Ситистрой" заключили договор субподряда на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения, расположенных в Самаре (стоимость работ 2,2 млн рублей). Оплату по нему казенное предприятие в установленные сроки перевело только частично.

"Учитывая установленные нарушения, Управление признало заместителя бухгалтера ГКП СО "АСАДО" виновным в административном правонарушении (ч.9 ст. 7.32.3 КоАП РФ) и назначило наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", — отмечается в сообщении.

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