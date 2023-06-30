В июле в тольяттинском дендропарке пройдет встреча с Николаем Уткиным и фотодень

Стала известна афиша мероприятий в дендропарке Тольятти на июль. Все они бесплатны и проходят по четвергам начиная с 16 часов.
Так, 6 июля мастер-класс по йоге на природе проведет Александра Бондаренко — инструктор студии "Йога Дом". Гостям необходимо взять с собой коврики.
13 июля можно посетить экскурсию по дендропарку от Людмилы Муравьевой.
20 июля пройдет встреча с основателем тольяттинского дендропарка Николаем Уткиным.
27 июля посетителей ждут на летний фотодень "ПИКНИК". В их распоряжении будет атмосферная и уютная фотозона на фоне неповторимой июльской зелени.
Дендропарк находится на ул. Малахитовой, 11.
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А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!