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Общество

В июле в тольяттинском дендропарке пройдет встреча с Николаем Уткиным и фотодень

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стала известна афиша мероприятий в дендропарке Тольятти на июль. Все они бесплатны и проходят по четвергам начиная с 16 часов.

Так, 6 июля мастер-класс по йоге на природе проведет Александра Бондаренко — инструктор студии "Йога Дом". Гостям необходимо взять с собой коврики.

13 июля можно посетить экскурсию по дендропарку от Людмилы Муравьевой.

20 июля пройдет встреча с основателем тольяттинского дендропарка Николаем Уткиным.

27 июля посетителей ждут на летний фотодень "ПИКНИК". В их распоряжении будет атмосферная и уютная фотозона на фоне неповторимой июльской зелени.

Дендропарк находится на ул. Малахитовой, 11.

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