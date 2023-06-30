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Общество

Для участников и гостей Грушинского фестиваля организован дополнительный бесплатный транспорт

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с большим количеством гостей фестиваля и при полной загруженности парковочных мест на фестивальной поляне будут введены ограничения движения на въезд и стоянку личных транспортных средств на территорию фестивальной поляны.

Для удобства будет организована стоянка для транспортных средств в п. Прибрежный (парковка на ул. Парусная 19). Стоимость составит– 50 рублей в сутки.

Для подвоза зрителей из п. Прибрежный на Грушинский фестиваль организовано два бесплатных маршрута: от Прибрежного (ул. Парусная, 19) до фестивальной поляны и от ж/д платформы в. Грушина до фестивальной поляны.

30 июня отправление автобусов от платформы им. В. Грушина - в 7.30, 8.30, 9.30, 11.30, 14.10, 15.20, 17.10, 18.10, 18.40, 19.15 и 20.30. Прибытие на фестивальную поляну - 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.40, 15.50, 17.40, 18.40, 19.10, 19.45 и 21.00.

От пос. Прибрежный (ООТ маршрут №79) до фестивальной поляны автобус пойдет в 7.05, 10.20, 13.25, 19.15. Прибудет на фестиваль в 7.35, 10.50, 13.55 и 19.45.

1 июля отправление автобусов от платформы им. В. Грушина - 7.30, 8.30, 9.30, 10.10, 10.50, 11.50, 13.05, 15.15, 16.15, 18.00, 18.40, 19.15 и 20.20. Прибытие на фестивальную поляну - в 8.00, 9.00, 10.00, 10.40, 11.20, 12.20, 13.35, 15.45, 16.45, 18.30, 19.10, 19.45 и 20.50.

От пос. Прибрежный (ООТ маршрут №79) до фестивальной поляны автобус пойдет в 7.05, 10.00, 13.40 и 18.15.  Прибудет на фестиваль в 7.35, 10.30, 14.10 и 18.45.

Автобус №79 с фестивальной поляны до Прибрежного отправится в 7.05, 10.00, 13.40 и 18.15. Расписание движения синхронизировано с электричками, прибывающими на станцию.

Напоминаем, в дни фестиваля курсируют обычные электропоезда (в пути 1 ч 41 мин), "Ласточки" и дополнительный тематический "Грушинский экспресс" (в пути 1 ч 10 мин). Все электрички в направлении Самара-Тольятти и обратно будут останавливаться на платформе В. Грушина.

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