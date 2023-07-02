Полицейские разыскали пропавшую в Похвистнево девочку

Сотрудники полиции разыскали без вести пропавшую 14-летнию жительницу Похвистнево, сообщает ГУ МВД Самарской области. Она жива и здорова. Все это время девочка находилась в Самаре.

Напомним, подросток ушла из дома в субботу, 1 июля, и на связь не выходила.

Ночью 1 июля для розыска несовершеннолетней по тревоге был поднят личный состав территориального органа внутренних дел. Ориентировка направлена во все отделы полиции, в подразделения Росгвардии, волонтерским организациям.

Полицейскими осуществлен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей. Проверены нежилые помещения, места концентрации молодежи. Изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, расположенных на пути предполагаемого перемещения девочки. Установлен и опрошен круг общения пропавшей. Проведены технические мероприятия, установлены и опрошены жители Похвистнево с которыми ночью общался подросток.

В настоящее время, оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России "Похвистневский" находятся в Самаре, где в одном из многоквартирных домов находилась все это время без вести пропавшая. Противоправных действий в отношении нее не совершалось. Девочку сотрудники полиции доставят законным представителям. Инспектора ПДН проведут с ней и ее опекунами работу для исключения подобных происшествий.