В Похвистнево пропала 14-летняя девочка

Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшей 14-летней Ольги Турецкой из Похвистнево, которая 1 июля вышла из дома на ул. Революционной и до настоящего времени ее местонахождение не известно, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Помощь в розыске девочки оказывают представители добровольческого общественного объединения "Лиза Алерт" и жители города.
Приметы разыскиваемой: на вид 12-13 лет, худощавого телосложения, рост 152 см, глаза серо-зеленые, волосы прямые до плеч русые мелированные, губы полные, нос прямой.
Была одета: кофта красного цвета, джинсы или трико, кроссовки белого цвета.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по телефону дежурной части МО МВД России "Похвистневский": 8(84656) 2-34-68, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.