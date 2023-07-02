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Происшествия

В Похвистнево пропала 14-летняя девочка

ПОХВИСТНЕВО. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшей 14-летней Ольги Турецкой из Похвистнево, которая 1 июля вышла из дома на ул. Революционной и до настоящего времени ее местонахождение не известно, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: https://vk.com/la_samara

Помощь в розыске девочки оказывают представители добровольческого общественного объединения "Лиза Алерт" и жители города.

Приметы разыскиваемой: на вид 12-13 лет, худощавого телосложения, рост 152 см, глаза серо-зеленые, волосы прямые до плеч русые мелированные, губы полные, нос прямой.

Была одета: кофта красного цвета, джинсы или трико, кроссовки белого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по телефону дежурной части МО МВД России "Похвистневский": 8(84656) 2-34-68, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.

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