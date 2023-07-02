В Похвистнево пропала 14-летняя девочка

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшей 14-летней Ольги Турецкой из Похвистнево, которая 1 июля вышла из дома на ул. Революционной и до настоящего времени ее местонахождение не известно, сообщает ГУ МВД по Самарской области.