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Образование Общество

Очередное распределение в самарские детсады пройдет 7 июля

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 июля, в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детсадах на 2023-2024 учебный год, сообщает мэрия города.

Для успешного проведения указанной процедуры департамент образования Самары рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении, на Портале Образовательных Услуг https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/ (в разделе "Поиск заявлений"). В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений.

Родители имеют право выбора предпочитаемых МОО с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения).

Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявлении рекомендуется обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

  • наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
  • даты регистрации ребенка в электронном реестре;
  • возраста ребенка по состоянию на 01.09.2023;
  • направленности группы;
  • желаемой даты зачисления не позднее 01.09.2023.

О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты дошкольного учреждения в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Кроме того, электронное заявление перейдет из статуса "Очередник" ("Ожидание направления") в статус "Направлен", что можно отслеживать на Портале образовательных услуг (в разделе "Поиск заявлений").

Важно своевременно обратиться для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным в детсаду местом (в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте).

Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

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