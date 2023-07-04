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Опасные и смешные: первый эпизод криминально-комедийного сериала "Макс и Гусь" выйдет в видеосервисе Wink 20 июля

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Макс и Гусь" — это спин-офф успешного комедийного сериала "Зёма 3". Роли в новом проекте, сочетающем криминальные твисты, драматические ситуации и легкий пацанский юмор, исполнили также Павел Прилучный, Наташа Бардо, Глеб Калюжный, Настасья Самбурская, Дмитрий Чеботарев, Игорь Жижикин, Дмитрий Богдан, Владимир Епифанцев, Михаил Горевой, Сергей Гинзбург и другие.

Постер сериала

Трейлер сериала

Проект "Макс и Гусь" был представлен в конкурсной программе фестиваля "Пилот" и стал самым скандальным сериалом смотра.

Макс (Никита Кологривый) в сериале "Зёма 3" — антагонист главного героя Зёмы, персонаж яркий, харизматичный, с отрицательным обаянием. Спин-офф "Макс и Гусь" в деталях расскажет его историю: когда-то Макс был рядовым каппером (тем, кто зарабатывает, помогая другим делать ставки на спорт в букмекерской конторе), но сейчас превратился в беспринципного воротилу, контролирующего наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе. Продолжится в сериале и романтическая линия Макса и Снегурки (Наташа Бардо), начатая в полнометражном фильме "Зёма 3. Новогодний замес". И, конечно, поклонники сериала узнают, что стало с нерушимой дружбой Макса и Гуся (Владимир Карпук), как жизнь развела тех, кто совсем недавно был не разлей вода. Зрителя также ждет знакомство с еще одним другом Макса — брутальным владельцем главного боксерского клуба Пензы в исполнении Павла Прилучного.

"Сериал "Макс и Гусь" — это совершенно новый проект по своему масштабу и профессиональному исполнению, а также по потенциалу и масштабу конфликтов в самой истории. Мы попытались расширить вселенную "Зёмы" новой криминальной комедией в духе самых успешных проектов жанра. Топовые российские актеры, великолепные режиссерская и операторская работа, накал конфликтов, прекрасная игра всех актеров без исключения, огромное количество юмора — все это не только поможет сохранить уже сформировавшуюся аудиторию поклонников вселенной "Зёмы", но и привлечет внимание остальных любителей качественных криминальных комедий", — утверждает Андрей Шишканов, генеральный продюсер сериала.

"Когда мы делали сериал "Зёма 3", ставший впоследствии интернет-хитом, уже было очевидно, что Макс и Гусь заслуживают отдельной истории. Сначала мы опробовали эту идею в фильме "Зёма 3. Новогодний замес", а теперь выпускаем полноценный спин-офф. Очень рассчитываю, что этот проект будет высоко оценен зрителями, так как мы уже задумали продолжение — у Макса и Гуся, их друзей и врагов, у всей этой киновселенной большой потенциал", — говорит Дмитрий Щербанов, генеральный продюсер проекта.

Фото со съемочной площадки

Гид потребителя

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