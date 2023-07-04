Видеосервисы more.tv, Wink и телеканал РЕН провели закрытый показ сериала "Библиотекарь" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь". Городское фэнтези с Никитой Ефремовым пополнило линейки more originals и Wink Originals.

Проект по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова представили: режиссер Игорь Твердохлебов, актеры проекта Михаил Тройник, Марина Ворожищева, Михаил Трухин, генеральный продюсер сериала Юлия Сумачева и генеральный директор more.tv Дмитрий Гранов.

Гостями показа стали Юлия Пересильд, Регина Тодоренко, Анна Котова, Влад Лисовец, Владимир Яглыч, Дарья Повереннова, Зара, Иван Добронравов, Иван Кокорин, Лиза Арзамасова, Лиза Моряк, Марк Тишман, Мила Ершова и Святослав Рогожан, Полина Аскери, Рената Пиотровски, Александра Черкасова, Аня Покров и Артур Бабич, Катя Адушкина и другие.

Напомним, по сюжету актер-неудачник Алексей Вязинцев (Никита Ефремов) узнает, что при загадочных обстоятельствах был убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг дает конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделен на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы. Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг — книги Смысла.

Телепремьера пройдет в эфире телеканала РЕН ТВ в 2023 году. Проект создан компанией "ВайТ Медиа" по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке "НМГ Студии".