16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре обсудили развитие рынка газомоторного топлива "СМАРТС" банкротит строителя Центральной кольцевой автодороги На берегу Северного Ледовитого океана мобильный трафик в сети билайн вырос на 75% МегаФон разработает систему экомониторинга морской акватории Камчатского края Клиенты Tele2 могут оплачивать проезд по ЦКАД и М-12 со счета номера мобильного телефона

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Видеосервисы more.tv, Wink и телеканал РЕН провели закрытый показ сериала "Библиотекарь"

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Видеосервисы more.tv, Wink и телеканал РЕН провели закрытый показ сериала "Библиотекарь" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь". Городское фэнтези с Никитой Ефремовым пополнило линейки more originals и Wink Originals.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Проект по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова представили: режиссер Игорь Твердохлебов, актеры проекта Михаил Тройник, Марина Ворожищева, Михаил Трухин, генеральный продюсер сериала Юлия Сумачева и генеральный директор more.tv Дмитрий Гранов.

Гостями показа стали Юлия Пересильд, Регина Тодоренко, Анна Котова, Влад Лисовец, Владимир Яглыч, Дарья Повереннова, Зара, Иван Добронравов, Иван Кокорин, Лиза Арзамасова, Лиза Моряк, Марк Тишман, Мила Ершова и Святослав Рогожан, Полина Аскери, Рената Пиотровски, Александра Черкасова, Аня Покров и Артур Бабич, Катя Адушкина и другие.

Напомним, по сюжету актер-неудачник Алексей Вязинцев (Никита Ефремов) узнает, что при загадочных обстоятельствах был убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг дает конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделен на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы. Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг — книги Смысла.

Телепремьера пройдет в эфире телеканала РЕН ТВ в 2023 году. Проект создан компанией "ВайТ Медиа" по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке "НМГ Студии".

Гид потребителя

Последние комментарии

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6