Видеосервисы more.tv, Wink и телеканал РЕН провели закрытый показ сериала "Библиотекарь" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь". Городское фэнтези с Никитой Ефремовым пополнило линейки more originals и Wink Originals.
Проект по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова представили: режиссер Игорь Твердохлебов, актеры проекта Михаил Тройник, Марина Ворожищева, Михаил Трухин, генеральный продюсер сериала Юлия Сумачева и генеральный директор more.tv Дмитрий Гранов.
Гостями показа стали Юлия Пересильд, Регина Тодоренко, Анна Котова, Влад Лисовец, Владимир Яглыч, Дарья Повереннова, Зара, Иван Добронравов, Иван Кокорин, Лиза Арзамасова, Лиза Моряк, Марк Тишман, Мила Ершова и Святослав Рогожан, Полина Аскери, Рената Пиотровски, Александра Черкасова, Аня Покров и Артур Бабич, Катя Адушкина и другие.
Напомним, по сюжету актер-неудачник Алексей Вязинцев (Никита Ефремов) узнает, что при загадочных обстоятельствах был убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг дает конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделен на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы. Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг — книги Смысла.
Телепремьера пройдет в эфире телеканала РЕН ТВ в 2023 году. Проект создан компанией "ВайТ Медиа" по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке "НМГ Студии".
Последние комментарии
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.