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Культура

В самарском Доме Актера пройдет танго-концерт

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском Доме Актера 7 июля состоится танго-концерт, об этом сообщает пресс-служба II самарского фестиваля танго "Романтика".

"Танго могут танцевать все, — говорится в сообщении. — И чтобы увидеть, что это действительно так, на одной сцене концерта выступают любители танго наравне с признанными мастерами. Танго имеет множество фасетов и оттенков, и каждый концерт может представлять собой уникальное исполнение с неповторимой атмосферой. В ценности фестиваля организаторы закладывают семейные отношения, творчество, которым можно заниматься вместе, совместное времяпрепровождение, романтичный настрой и красоту заката. Танго-Концерт — это возможность увидеть уникальный стиль этого танца в живом исполнении, насладиться музыкой танго, приобщиться к его традициям и красоте.

В программе танго-концерта маэстрос фестиваля Hernan & Maria Brusa, Александр Сухов и Татьяна Мосалева, студенты школы TangoS Александр Кайманов и Ольга Чаплина, Александр Ефимов и Екатерина Пятышева, Танго-Оркестр "Астория".

Подробности на сайте tangosmr.ru.

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