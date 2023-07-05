В самарском Доме Актера пройдет танго-концерт

В самарском Доме Актера 7 июля состоится танго-концерт, об этом сообщает пресс-служба II самарского фестиваля танго "Романтика".

"Танго могут танцевать все, — говорится в сообщении. — И чтобы увидеть, что это действительно так, на одной сцене концерта выступают любители танго наравне с признанными мастерами. Танго имеет множество фасетов и оттенков, и каждый концерт может представлять собой уникальное исполнение с неповторимой атмосферой. В ценности фестиваля организаторы закладывают семейные отношения, творчество, которым можно заниматься вместе, совместное времяпрепровождение, романтичный настрой и красоту заката. Танго-Концерт — это возможность увидеть уникальный стиль этого танца в живом исполнении, насладиться музыкой танго, приобщиться к его традициям и красоте.

В программе танго-концерта маэстрос фестиваля Hernan & Maria Brusa, Александр Сухов и Татьяна Мосалева, студенты школы TangoS Александр Кайманов и Ольга Чаплина, Александр Ефимов и Екатерина Пятышева, Танго-Оркестр "Астория".

Подробности на сайте tangosmr.ru.