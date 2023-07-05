Представители общественности поддержали выдвижение Дмитрия Азарова на выборы главы Самарской области

Во вторник, 4 июля, кандидатуру Дмитрия Азарова выдвинули на участие в предстоящих выборах главы региона. В поддержку губернатора Самарской области высказались депутаты, почетные граждане региона, представители общественных организаций.

Почетный гражданин Самарской области Максим Оводенко отметил, что сегодня города области не узнать. Меняется инфраструктура - ведется масштабный ремонт дорог, строятся детские сады и школы, появляются новые общественные пространства.

Поддержку Дмитрию Азарову выразили и члены Самарской областной организации Профсоюза работников госучреждений во главе с председателем Александром Ларионовым.

"Я горд много лет работать в одной команде с Дмитрием Игоревичем. Его яркие качества руководителя проявлялись еще при работе главой города и министром лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования. Когда Дмитрий Игоревич стал Губернатором, перед нами стояла непростая задача подготовки Чемпионата Мира по футболу в кратчайшие сроки. И его проведение состоялось только благодаря слаженной работе всех областных структур во главе с Дмитрием Игоревичем Азаровым, - напомнил Александр Ларионов. - В период моей работы министром ощущалась особая поддержка Дмитрия Игоревича - мы сохранили и дальше развивали все созданные им в министерстве традиции. Он четко знал все проблемы и помогал в работе. Всегда поражала его эрудиция и компетентность в каждом вопросе".

Поддержал выдвижение Дмитрия Азарова кандидатом в губернаторы на новый срок и депутат Госдумы Виктор Казаков. "За пять лет в Самарской области появилось много нового. С Дмитрием Азаровым очень приятно работать. И задачи, которые ставят депутаты перед ним, и население перед депутатами, выполняются", - оценил он изменения, произошедшие в регионе.

"Дмитрий Азаров делает все, чтобы Самарская область развивалась и людям жилось лучше", - заявил Депутат ГД РФ Леонид Симановский, приведя в пример кратно выросшую поддержку федерального центра на реализацию знаковых проектов, реализующихся в Самарской области.

По словам президента областной торгово-промышленной палаты Валерия Фомичева, за пять лет сделан колоссальный прорыв в экономике региона, значительно вырос интерес инвесторов к региону, что находит отражение в инвестрейтингах.

"Увеличивается количество компаний, которые работают в губернии, растет число самозанятых. Губернатор и его команда продуктивно работают. Областным правительством в Губернскую думу внесены инициативы, которые позволяют укрепить бизнес, благодаря этому увеличиваются налоги, поступающие в бюджет. Появляются новые рабочие места. Огромное спасибо Дмитрию Игоревичу Азарову и его команде за тот вклад, который они внесли в экономику региона", - сказал Валерий Фомичев.

О развитии социальной сферы в Самарской области и важности инициированной губернатором программы адаптации военнослужащих, возвращающихся после СВО, рассказала член Общественной палаты РФ, региональный руководитель Комитета семей воинов Отечества Екатерина Колотовкина.

"В Самарской области прекрасная медицина, образование. Для того, чтобы получить высшее образование не надо выезжать за ее пределы. Мы чувствуем себя здесь комфортно. Многое делается для участников СВО. Благодаря инициативе нашего губернатора успешно работает программа "Возвращение". Она важна не только для самих воинов, но и для членов их семей. Реабилитировано огромное количество военнослужащих", - сообщила руководитель общественной организации.

Депутат Самарской губернской думы Владимир Бокк в свою очередь отметил, что прошедшие пять лет стали ключевыми для развития Самарской области.

"Сделано больше, чем за предыдущие 25 лет. Это касается всех направлений. Могу сказать на примере города Тольятти - он развивается настолько интенсивно, строится трасса вокруг Автограда, Климовский мост, набережная, строятся парки, поликлиники, детсады, школы. Ту динамику, которую сегодня набрал регион, нужно сохранить. Конечно, то, что делает Дмитрий Игоревич Азаров очень важно, конечно, он должен работу продолжить. Это человек дела: если что-то пообещал - обязательно выполнит", - подчеркнул Владимир Бокк.