Только для своих: "Ростелеком" запускает сервис авторизации пользователей по звонку в виртуальной АТС

Сервис авторизации с помощью голосового вызова заработал на платформе цифровых коммуникаций "Виртуальная АТС" "Ростелекома". Решение разработано для компаний, которым необходимо верифицировать своих клиентов или участников программ лояльности. Сервис делает процесс аутентификации удобным и безопасным, защищает пользователей от мошенничества и помогает бизнесу сократить расходы. Новая опция доступна всем компаниям-пользователям виртуальной АТС "Ростелекома".
Авторизация клиентов востребована прежде всего в сферах бизнеса, где важен высокий уровень клиентского сервиса, в частности, в ритейле и FMCG, финансовом секторе и электронной коммерции. Например, она используется для списания баллов с бонусных карт, карт программ лояльности, для входа в личный кабинет или подтверждения операций в нем.
Подключить сервис авторизации компании-пользователи виртуальной АТС могут самостоятельно в личном кабинете. Когда потребуется верификация конечного пользователя, на его мобильный телефон поступит звонок. Пользователь принимает его и слышит цифровой код, который нужно ввести на сайте для подтверждения операции или сообщить, например, кассиру в магазине для получения скидки.
"Ростелеком" постоянно расширяет функционал собственных решений на базе платформы цифровых коммуникаций, дополняя их набором удобных инструментов для решения бизнес-задач заказчиков. Особый фокус — на защите данных и безопасности бизнес-процессов. Новый сервис авторизации с помощью голосового вызова обеспечит эффективное и безопасное взаимодействие заказчиков и их клиентов", — говорит Елена Нечай, директор продуктового офиса "Телефония" "Ростелекома".
Цифровая платформа "Виртуальная АТС" избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. "Ростелеком" предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании, и предлагает большой выбор дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы виртуальных АТС через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности бизнеса.
Последние комментарии
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.