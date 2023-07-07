Согласно статистике "Ростелекома", более 60% неполадок сети специалисты устраняют до того, как клиенты успевают заметить изменения в работе сервисов. Еще почти в 30% случаев сотрудники связываются с клиентами и помогают решить вопрос удаленно, что сокращает время устранения неисправностей. И только в каждом десятом случае требуется выезд инженера технической службы для помощи абоненту на месте.
Выявлять неисправности помогает интеллектуальная система мониторинга сети. С её помощью можно определить место и причину возникновения неполадок, благодаря чему специалисты могут быстро реагировать на риски возникновения технических проблем — как у одного клиента, так и у целой группы.
В фокусе внимания сотрудников мониторингового центра круглосуточно находятся десятки миллионов абонентских устройств и активных интернет-сессий. Умная система отслеживает одновременно около 300 параметров для каждого из пользователей: стабильность интернет-сигнала, качество и скорость Wi-Fi, пропускную способность канала, чистоту изображения и отсутствие зависаний при просмотре цифрового ТВ, исправность оборудования, актуальность программного обеспечения и многое другое.
"Предиктивная система мониторинга позволяет решать самую важную задачу клиентского сервиса — обеспечивать качественные услуги. Инфраструктура связи — сложный живой организм со множеством элементов, поэтому в этом процессе каждую минуту участвуют тысячи наших специалистов: от инженеров, которые отвечают за исправность коммуникаций под землей и даже под водой, до специалистов мониторингового центра. Они заботятся о том, чтобы на сети не возникало неполадок, но если это и произошло, то делают все возможное, чтобы оперативно их исправить. Наряду с постоянной модернизацией нашей цифровой инфраструктуры такой подход позволяет обеспечивать высокое качество домашнего интернета и других цифровых услуг. Пока вы звоните близким по видеосвязи, смотрите фильмы онлайн, играете в компьютерные игры, мы узнаем о возможных неполадках и устраняем их в большинстве случаев до того, как вы их замечаете", — рассказал директор по клиентскому сервису "Ростелекома" Евгений Жукович.
Цифровая инфраструктура "Ростелекома" охватывает около 40 млн домохозяйств страны — это более 70% от их общего количества. Компания активно расширяет сеть и совершенствует качество обслуживания. Благодаря этому клиенты по всей стране могут пользоваться современными и удобными телеком-сервисами.
Последние комментарии
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.