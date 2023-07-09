В Самаре тушат пожар на ул. Солнечной

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В воскресенье, 9 июля, в Самаре горел ангар на ул. Солнечной, 48а. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области