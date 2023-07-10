Сбер эффективно развивает комплексное урегулирование долгов

Сбер первым на рынке начал применять практику комплексного урегулирования долгов между заёмщиком и всеми его кредиторами и видит серьёзный потенциал развития этого рынка. Об этом заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин на сессии "Медиация: от угрозы банкротства к финансовому примирению", прошедшей на Финансовом конгрессе Банка России.

Из трех способов урегулирования задолженности — банкротства, реструктуризации и комплексного урегулирования (в том числе медиации) — в ряде случаев именно последнее является наиболее удобным для клиента и эффективным для кредитора. На сегодняшний день Сбером при участии других кредиторов заключено уже 1200 таких сделок, из них 90% эффективно обслуживаются заёмщиками. Пока основной поток заявок клиентов приходится на реструктуризацию, но вектор постепенно смещается в сторону нового подхода. Значительная ёмкость этого рынка может быть успешно освоена только при условии цифровизации сервиса.

В настоящее время в направлении комплексного урегулирования Сбер сотрудничает с 10 банками, в том числе по части заявок выступает для них оператором. Существенную методологическую помощь участникам рынка окажет принятый Банком России стандарт, описывающий общие принципы проведения таких сделок. Александр Ведяхин положительно оценил этот шаг, высказав пожелание, чтобы выработанные в процессе комплексного урегулирования решения носили обязательный характер и не требовали дополнительного подтверждения в судебных инстанциях.

"Мы считаем, что комплексное урегулирование — это здоровый инструмент. Он позволяет и банкам эффективнее управлять своим финансовым результатом и обеспечивать лучшую возвратность, и для клиента очень удобен, — рассказал первый заместитель председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. — При этом учитываются интересы всех финансовых структур, вовлеченных в процесс возврата долгов, а у клиента повышается шанс вернуться в нормальный график платежей".