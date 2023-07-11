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Домклик Сбера и ДОМ.РФ изучили спрос российских семей на программу "Семейная ипотека" за 5 лет

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Программа "Семейная ипотека" стала одной из главных мер поддержки семей с детьми в России, говорится в совместном исследовании аналитиков Домклик и ДОМ.РФ, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности, который отмечался 8 июля.

За все время реализации программой воспользовалось около 624 тыс. семей с детьми, общая сумма кредитов превысила 2,4 трлн руб. Лидером по выдаче "Семейной ипотеки" является Сбербанк — на него пришлось более половины всех кредитов.

Жилищный вопрос и господдержка семей с детьми

Поддержка семей с детьми — приоритет демографической политики государства. Большинство семей с детьми нуждается в улучшении жилищных условий. По данным опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ, такую потребность испытывают 10,5 из 19 млн семей с детьми (55%). Половина из них планирует сменить жилье, а треть не может себе этого позволить.

По данным соцопросов, для многих жилищный вопрос — принципиальный при принятии решения о рождении детей — 27,3 млн чел. репродуктивного возраста (46%) откладывают рождение детей на 5 и более лет. Ключевые причины — материальная необеспеченность и стесненные жилищные условия.
Для решения этих проблем в начале 2018 года Правительство Российской Федерации запустило программу "Семейная ипотека" по льготной ставке 6%.
В результате ипотека для семей, у которых рождаются дети, стала доступнее: ежемесячный платеж по ней на 20-30% ниже, чем в среднем по рынку. При этом "Семейную ипотеку" можно совмещать с другими мерами господдержки: материнским капиталом, налоговыми вычетами, выплатой многодетным семьям 450 тыс. руб. на погашение ипотеки и т. д.

За 5 лет "Семейная ипотека" стала значимым инструментом поддержки семей с детьми: она позволяет расширить жилплощадь, что, в свою очередь, создает предпосылки к улучшению демографической ситуации. Программа одновременно поддерживает спрос на новостройки, стимулируя рост строительной отрасли.

Трансформация "Семейной ипотеки"

С 2018 года программа гибко изменялась, что позволило большему числу семей улучшить жилищные условия. В течение пяти лет программа "Семейная ипотека" модифицировалась с учетом изменения экономических условий. Это позволило увеличить ее охват и повысить доступность жилья для российских семей.

После расширения программы на семьи с двумя несовершеннолетними детьми с 01.01.2023 выдача "Семейной ипотеки" кратно выросла и достигла максимума — 88,6 тыс. кредитов в II кв. 2023 г. В результате среднемесячная выдача "Семейной ипотеки" (25,1 тыс. кредитов за I полугодие 2023 года) впервые превысила выдачу "Льготной ипотеки" (23,1 тыс. кредитов).

За все время реализации "Семейной ипотекой" воспользовались около 624 тыс. семей с детьми, общая сумма кредитов превысила 2,4 трлн руб. При этом значимость "Семейной ипотеки" для рынка непрерывно росла: если в 2019 г. доля программы в общей выдаче ипотеки составляла 4%, то в I полугодии 2023 г. она достигла порядка 20%.

Лидером по выдаче "Семейной ипотеки" является Сбербанк. За весь период действия программы банк предоставил 323 тыс. кредитов на 1,2 трлн руб. — чуть более половины всех выдач.

Большинство кредитов по "Семейной ипотеке" выдается на квартиры в новостройках, растет популярность ИЖС

Продуктовая структура выдачи "Семейной ипотеки" практически не менялась. Почти все кредиты выдавались на квартиры в новостройке: 79% из них приобретались на этапе строительства с 2018 по 2022 гг., еще 19% — после ввода в эксплуатацию.

Вместе с тем растет спрос семей на индивидуальные дома: за 4 мес. 2023 г. по "Семейной ипотеке" на ИЖС выдано 4,4 тыс. кредитов (х2 раза к 4 мес. 2022 г.), на готовые дома — 3,7 тыс. (х7 раз). Однако доля таких кредитов пока остается невысокой: на ИЖС пришлось 5% выдач за 4 мес. 2023 г., на готовые дома — 4%.

Материнский капитал используется в 40% сделок с "Семейной ипотекой"

Данные Сбербанка за 2023 год показывают, что в 40% случаев при оформлении кредита по программе "Семейная ипотека" используются средства материнского капитала. Напомним, что размер выплаты на первого ребенка в 2023 году составляет 586,9 тыс. руб., на второго — 775,6 тыс. руб., если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 188,7 тыс. руб., если его оформляла.

Ниже представлено сравнение динамики выдач по программе и выдач с использованием средств материнского капитала — учитывались два способа: в качестве первоначального взноса и для досрочного погашения кредита.

В целом динамика совпадает с общим спросом на "Семейную ипотеку": с начала 2021 года и до середины 2022 года доля сделок относительно общего количества выдач по программе достаточно стабильна — 30-35%. Существенное повышение наблюдается только во втором полугодии 2022 года до 40-45%. На сегодняшний день процент сделок остается на уровне 40%.

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