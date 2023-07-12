В Самаре пройдет форум местного и общественного самоуправления "#Наместах.рф"

В пятницу, 14 июля, в здании правительства Самарской области пройдет форум местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов "#Наместах.рф".

Форумы #Наместах.рф - постоянный проект Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления, направленный на обмен эффективными практиками деятельности местных сообществ (ТОС, сельские старосты, общественные советы и общественные палаты, инициативные группы и соседские сообщества) и муниципалитетов в части развития инструментов межмуниципального сотрудничества, обратной связи между гражданами и публичной властью, взаимодействия местного самоуправления и государственной власти.

Форумы проводятся по территориальному принципу и охватывают все федеральные округа, каждый форум охватывает два федеральных округа, а участие в нем по видеоконференцсвязи принимают коллеги со всей страны.

Среди участников форума местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов "#Наместах.рф" - депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, представители Минстроя России и Федеральной налоговой службы, губернатор Самарской области и представители правительства Самарской области, советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, в том числе городов Самары, Тольятти и других муниципальных образований, активисты местных сообществ, эксперты и ученые.

Мероприятие разделено на два больших блока - работа секций и пленарное заседание. На форуме с 11:00 до 12:30 будут работать две секции: "Развитие механизмов вовлечения граждан в решение социально-экономических вопросов муниципалитетов" и "Актуальные вопросы в работе органов местного самоуправления". Пленарное заседание пройдет с 13:00 до 15:00.

Прямую трансляцию работы секций и пленарного заседания Форума местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов "#Наместах.рф" можно будет посмотреть онлайн на следующих ресурсах: