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Облправительство Власть и политика

В Самаре пройдет форум местного и общественного самоуправления "#Наместах.рф"

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 июля, в здании правительства Самарской области пройдет форум местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов "#Наместах.рф".

Форумы #Наместах.рф - постоянный проект Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления, направленный на обмен эффективными практиками деятельности местных сообществ (ТОС, сельские старосты, общественные советы и общественные палаты, инициативные группы и соседские сообщества) и муниципалитетов в части развития инструментов межмуниципального сотрудничества, обратной связи между гражданами и публичной властью, взаимодействия местного самоуправления и государственной власти.

Форумы проводятся по территориальному принципу и охватывают все федеральные округа, каждый форум охватывает два федеральных округа, а участие в нем по видеоконференцсвязи принимают коллеги со всей страны.

Среди участников форума местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов "#Наместах.рф" - депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, представители Минстроя России и Федеральной налоговой службы, губернатор Самарской области и представители правительства Самарской области, советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, в том числе городов Самары, Тольятти и других муниципальных образований, активисты местных сообществ, эксперты и ученые.

Мероприятие разделено на два больших блока - работа секций и пленарное заседание. На форуме с 11:00 до 12:30 будут работать две секции: "Развитие механизмов вовлечения граждан в решение социально-экономических вопросов муниципалитетов" и "Актуальные вопросы в работе органов местного самоуправления". Пленарное заседание пройдет с 13:00 до 15:00.

Прямую трансляцию работы секций и пленарного заседания Форума местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов "#Наместах.рф" можно будет посмотреть онлайн на следующих ресурсах:

  • на площадке медиахолдинга "СОВА" в группе ВКонтакте (секция №1. "Развитие механизмов вовлечения граждан в решение социально-экономических вопросов муниципалитетов", 11:00-12:30) и Пленарное заседание, 13:00-15:00)
  • в группе ВКонтакте "Самарская область":  (секция №1. "Развитие механизмов вовлечения граждан в решение социально-экономических вопросов муниципалитетов", 11:00-12:30. Пленарное заседание, 13:00-15:00)
  • в группе ВКонтакте департамента информтехнологий Самарской области: (секция №2. Актуальные вопросы в работе органов местного самоуправления, 11:00-12:30. Пленарное заседание, 13:00-15:00)
  • в группе ВКонтакте администрации г.о. Самара: (секция №1. "Развитие механизмов вовлечения граждан в решение социально-экономических вопросов муниципалитетов", 11:00-12:30. Пленарное заседание, 13:00-15:00)
  • на площадках "Самарская газета" в социальных сетях газеты (секция №2. Актуальные вопросы в работе органов местного самоуправления, 11:00-12:30. Пленарное заседание, 13:00-15:00).
  • на площадках "Самара-ГИС" в социальных сетях телеканала (секция №1. "Развитие механизмов вовлечения граждан в решение социально-экономических вопросов муниципалитетов", 11:00-12:30. Пленарное заседание, 13:00-15:00).
  • на площадках "Лада-Медиа" в социальных сетях телеканала (секция №2. Актуальные вопросы в работе органов местного самоуправления, 11:00-12:30. Пленарное заседание, 13:00-15:00).

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