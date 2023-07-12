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Проект бизнес-акселератора Ростеха получит поддержку Новикомбанка

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Госкорпорация Ростех, Новикомбанк и холдинг "Росэлектроника" договорились о совместной реализации программ комплексной поддержки инновационных проектов. Трехстороннее соглашение, направленное на поддержку программ бизнес-акселератора Ростеха, стороны заключили в ходе международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023. Первым проектом, который рассматривается для предоставления льготного кредитования, стал инвестиционный проект по производству литий-ионных батарей.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов, заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов и заместитель генерального директора по развитию бизнеса Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Владимир Кабанов.

В рамках соглашения Новикомбанк примет участие в реализации программ комплексной поддержки инновационных проектов Госкорпорации Ростех. Банк предоставит льготное финансирование с максимальной интеграцией мер господдержки для реализации проектов бизнес-акселератора Ростеха. При этом сотрудничество сторон, предусматривающее комплексное использование финансовых инструментов, будет осуществляться на протяжении всего производственного цикла — от идеи до опытного образца.

"Бизнес-акселератор Ростеха оказывает экспертную и финансовую поддержку высокотехнологичных продуктов гражданского назначения. Под руководством наставников участники трансформируют инновационные идеи в реальные разработки, востребованные сегодня для развития экономики страны и обеспечения ее технологического суверенитета", — отметили в Ростехе.

Планируется, что при поддержке банка будет организовано финансирование инвестиционного проекта "Росэлектроники" по производству литий-ионных батарей для отечественной промышленности. Новикомбанк предоставит кредит по льготной ставке в соответствии с программой государственной поддержки диверсификации оборонно-промышленного комплекса (Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2020 № 26).

"Формирование инвестиционного климата, поиск технологических лидеров и запуск в производство инновационных продуктов способствует технологическому развитию страны. Новикомбанк рад предложить свою экспертизу и компетенции по вопросам организации финансирования с максимальным использованием инструментов господдержки, что позволяет улучшать экономику новых интересных гражданских проектов по производству высокотехнологичной продукции", — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

В рамках проекта будет создан лабораторный комплекс для разработки, испытаний и производства опытных образцов литий-ионных аккумуляторных ячеек.

"Новый лабораторный комплекс позволит создавать опытные образцы аккумуляторных батарей для прохождения сертификации и испытаний с последующим включением в состав изделий, выпускаемых организациями холдинга. Батареи могут использоваться в качестве источников питания в телекоммуникационном оборудовании, робототехнике, медицине, военной технике, беспилотниках, бортовом корабельном и авиационном оборудовании", — отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса Объединенной приборостроительной корпорации Владимир Кабанов.

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