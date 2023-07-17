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В Сбере с начала года зафиксировали более 20 попыток нападения на офисы под влиянием мошенников

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала года в Сбере зафиксировано более 20 случаев нападения на офисы банка, которые граждане совершили под воздействием мошенников. Во всех случаях задержание нападавших происходило сразу по "горячим следам", ущерб для банка был минимальным. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Схема мошенничества следующая: злоумышленники от лица правоохранительных органов либо сотрудников безопасности банка сообщают человеку, что в отношении него совершаются мошеннические действия (якобы оформлен кредит или кто-то пытается вывести деньги со счетов). Мошенники стараются выманить у жертвы деньги, а затем толкают ее на преступление в отношении банка. Например, под предлогом помощи полиции в задержании мошенников жертву просят устроить "дымовую завесу", подорвать петарду или совершить поджог в офисе банка. В случае если злоумышленникам удается похитить денежные средства гражданина, они признаются в мошенничестве и предлагают вернуть похищенное в обмен на акт диверсии — запуск фейерверка в отделении или нападение на сотрудника банка. Конечно, денежные средства мошенники не возвращают, а жертва сама становится преступником.

"В последние годы мы видим постоянную трансформацию телефонного мошенничества — если раньше мошенники ограничивались лишь похищением денежных средств жертвы, то теперь они заставляют их совершать преступные действия, в том числе в отношении финансовых учреждений страны, — рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. — В результате такой "обработки" злоумышленники фактически зомбируют наших граждан и склоняют к преступным действиям. Выполняя подобные задания, граждане совершают уголовно наказуемые деяния, которые могут быть квалифицированы по статье 205 УК РФ "Террористический акт", предусматривающей суровое наказание.

Я призываю всех наших граждан быть бдительными и помнить, что от правоохранительных органов не могут исходить призывы к совершению противоправных действий, коими являются поджоги, взрывы фейерверков в отделениях и нападения на сотрудников. Не вступайте в разговор с мошенниками по телефону, не предоставляйте в ходе разговора свои данные, проверяйте информацию и будьте внимательны к поведению близких людей. Обязательно обращайтесь в отделы полиции, звоните на горячие линии поддержки кредитных организаций или родственникам, не стесняйтесь просить о помощи".

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