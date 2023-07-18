60% жителей ПФО выступают за продление параллельного импорта

Большинство жителей Приволжского федерального округа отмечают повышение цен на продовольственные и непродовольственные товары за последний год при сохранении относительно неизменным или даже улучшении их качества и ассортимента. 60% поддерживают решение правительства продлить действие параллельного импорта. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

39% жителей ПФО полагают, что ассортимент продовольственных товаров в регионе за последний год не изменился. По мнению 33%, он улучшился (23% считают, что значительно, 10% - что незначительно). Об ухудшении ассортимента продовольственных товаров заявили 28% опрошенных (18% о незначительном, 10% о значительном).

Изменения цен на продовольствие за последний год не заметили лишь 14%. По мнению 10%, цены снизились (5% - значительно, 5% - незначительно). При этом 76% заявили о повышении цен на продовольственные товары в регионе за последний год (31% - о незначительном, 45% - о значительном).

Качество продовольствия за последний год не изменилось по мнению 44%. Изменения к лучшему отмечают 20% (11% незначительные, 9% значительные). По оценкам 36% респондентов, качество продуктов за год ухудшилось (20% считают, что незначительно, 16% - значительно).

38% не заметили изменений в ассортименте непродовольственных товаров за последний год. По мнению 24%, он улучшился (13% значительно, 11% незначительно). 38% полагают, что ассортимент непродовольственных товаров в регионе за год ухудшился (23% незначительно, 15% значительно).

Только 16% не заметили изменения цен на непродовольственные товары за год. По мнению 14% цены снизились (6% значительно, 8% незначительно). 71% заявили, что цены повысились (34% незначительно, 37% значительно).

Изменений в качестве непродовольственных товаров за год не обнаружили 49% опрошенных. По мнению 17%, качество улучшилось (8% значительно, 9% незначительно). 34% заявили об ухудшении качества непродовольственных товаров (17% незначительно, 17% значительно).

68% респондентов заметили исчезновение с рынка региона привычных иностранных товаров и брендов. Почти треть опрошенных (32%) не заметили этого.

55% положительно относятся к параллельному импорту товаров ушедших с российского рынка компаний (17% определенно положительно, 38% скорее положительно). Негативно настроены к параллельному импорту лишь 15% (скорее отрицательно 12%, определенно отрицательно 3%). 30% затруднились с ответом.

60% поддерживают решение правительства продлить параллельный импорт как минимум на год (21% определенно да, 39% скорее да). Против лишь 14% (10% скорее нет, 4% определенно нет). 26% затруднились с ответом.

*Опрос проведен 1-10 июля 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.