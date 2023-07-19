Новикомбанк расширяет участие в корпоративном донорстве

Сотрудники Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, приняли участие в летней корпоративной акции по сдаче крови. На 28-ю акцию, проходящую каждый сезон, откликнулись добровольцы из подразделений банка в Москве, Воронеже, Казани, Перми, Тольятти и Новосибирске. Также впервые доноры Новикомбанка сдали плазму крови.

Для сотрудников головного офиса Новикомбанка в Москве акция была организована на базе Городской клинической больницы № 52 и Центра крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Их передовые станции переливания крови располагают современным оборудованием, которое позволяет осуществлять постоянный контроль за состоянием донора и создает для него максимально комфортные условия в ходе донации. В итоге было собрано более 26 литров крови.

В этом году День донора в Новикомбанке проводится в третий раз — предыдущие акции состоялись в январе и апреле. Благодаря растущей активности добровольцев общий объем крови составил более 78 литров крови, что уже превысило показатель прошлого года.

Кроме того, в День донора добровольцы Банка прошли процедуру плазмафереза. Из плазмы — жидкой части крови, в которой содержатся различные питательные вещества, делают белки альбумин и иммуноглобулин, факторы свертывания крови.

Все медикаменты на основе плазмы крови являются жизненно необходимыми. Альбумины применяют при почечной недостаточности, гемолитической болезни новорожденных. Иммуноглобулины используют в онкологии, применяют у пациентов с врожденным иммунодефицитом или с тяжелыми инфекционными осложнениями в ситуациях, когда антибиотики не дают достаточного эффекта. Факторы свертывания крови необходимы для лечения гемофилии. Сейчас большую часть этих лекарств поставляют из-за границы. "В настоящее время, с одной стороны, отмечается острый дефицит отечественных плазменных препаратов, а с другой стороны, имеется потенциал увеличить объем плазмы, которая может быть передана на производство лекарственных препаратов", — подчеркнула замглавы Минздрава РФ Александра Дронова в одном из недавних интервью.

В 2023 году донорскому движению Новикомбанка исполнилось 10 лет. С 2013 года сотрудники финансовой организации участвуют в сдаче крови и ее компонентов в рамках программы массового добровольного донорства, реализуемой Союзом машиностроителей России. Программа охватывает более тысячи промышленных предприятий и дружественных организаций по всей стране. За десять лет Новикомбанку удалось собрать более 270 литров крови, донорами стали более 200 человек.

"Традиция донорства давно стала одним из приоритетов нашей политики социальной ответственности и неотъемлемой частью корпоративной культуры Новикомбанка. Растущая активность наших коллег наглядно показывает их готовность откликнуться и прийти на помощь, понимание гуманистической важности добровольной донации. В этом смысле спасать жизни — призвание не только врачей, но и доноров. От них зависит, успеют ли медики провести плановую операцию или оказать экстренную помощь, если пациенту необходимо переливание крови. Донорство — один из столпов современной медицины, поэтому в ближайшие десятилетия замены ему не будет. Безусловно, мы будем продолжать проводить подобные акции и развивать корпоративное донорство", — отметила директор Департамента по работе с персоналом Новикомбанка Елена Кузьмакова.