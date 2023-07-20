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Самарец завоевал две медали на международных соревнованиях по современному пятиборью

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Нижнем Новгороде завершились международные соревнования по современному пятиборью "Кубок Дружбы" с участием лучших молодых спортсменов из России и Беларуси. На базе ФОКа "Мещерский" разыгрывались комплекты медалей среди юношей и девушек в лично-командном первенстве, а также в смешанной эстафете по троеборью и четырехборью.

Самарец Тимофей Попов (ГАУ ДО СО "СШОР № 5") завоевал две серебряные медали. В личном первенстве в дисциплине "четырехборье" Тимофей финишировал вторым, уступив своему соотечественнику Тембулату Апшеву. Вторую медаль Попов выиграл в командном турнире в составе сборной команды "Россия-2".

Второй этап "Кубка Дружбы" пройдет в августе в Минске.

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