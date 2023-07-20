На территории самарского детского сада № 249 возведут новые корпуса

На территории детского сада № 249 планируют возвести некапитальные объекты — быстровозводимые конструкции. Об этом сообщили в городском департаменте образования.
"Корпуса детского сада (построен в 1957 году) требуют ремонта, однако капитальное строительство новых зданий невозможно в связи с тем, что через территорию проходят коммунальные сети, — сообщили в департаменте. — В связи с этим администрацией города принято решение о возведении на месте закрытых корпусов некапитальных объектов (быстровозводимых модульных конструкций)".
Сейчас ведутся подготовительные работы по согласованию и проектированию. Замену корпусов планируется делать постепенно, не закрывая детский сад, так как в этом районе очень высокий спрос на места в дошкольных учреждениях. К работам планируется приступить в 2024 году.
"Корпус, который признан аварийным и выведен из эксплуатации, будет заменен в первую очередь. В период 2019–2022 годов департаментом образования были выделены денежные средства МБДОУ "Детский сад № 249" городского округа Самара на ремонт системы канализации, теплового узла, кровли, ограждения и крыльца. В текущем году выполнены работы по установке теневых навесов для прогулок детей", — рассказали в ведомстве.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.