На территории самарского детского сада № 249 возведут новые корпуса

На территории детского сада № 249 планируют возвести некапитальные объекты — быстровозводимые конструкции. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

"Корпуса детского сада (построен в 1957 году) требуют ремонта, однако капитальное строительство новых зданий невозможно в связи с тем, что через территорию проходят коммунальные сети, — сообщили в департаменте. — В связи с этим администрацией города принято решение о возведении на месте закрытых корпусов некапитальных объектов (быстровозводимых модульных конструкций)".

Сейчас ведутся подготовительные работы по согласованию и проектированию. Замену корпусов планируется делать постепенно, не закрывая детский сад, так как в этом районе очень высокий спрос на места в дошкольных учреждениях. К работам планируется приступить в 2024 году.

"Корпус, который признан аварийным и выведен из эксплуатации, будет заменен в первую очередь. В период 2019–2022 годов департаментом образования были выделены денежные средства МБДОУ "Детский сад № 249" городского округа Самара на ремонт системы канализации, теплового узла, кровли, ограждения и крыльца. В текущем году выполнены работы по установке теневых навесов для прогулок детей", — рассказали в ведомстве.