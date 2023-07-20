Перед матчевой встречей "Бокс на Волге" пройдет церемония взвешивания спортсменов

22 июля в 12:00 в СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" состоится церемония взвешивания спортсменов в преддверии международной матчевой встречи "Бокс на Волге" между командами России и Сербии.

В мероприятии примут участие боксеры двух стран в семи весовых категориях. Также "лицом к лицу" сойдутся боксеры главного профессионального боя вечера россиянин Артем Сусленков и американец Кевин Джонс, которые выступят в супертяжелом весе (+92 кг).

Матчевая встреча состоится 23 июля в СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого", старт боев в 16:00, вход свободный. Сборную команду России представят: Игорь Свиридченков (71 кг), Максим Кузнецов (54 кг), Сергей Сергеев (75 кг), Хикмет Гараев (66 кг), Нурлан Сафаров (60 кг), Андрей Косенков (80 кг) и наш земляк Алексей Салмин (92 кг). В составе команды Сербии на ринг выйдут: Тамир Галанов (54 кг), Садам Магомедов (92 кг), Велько Глигорич (60 кг), Нурлыбек Узенбоев (66 кг), Артем Агеев (80 кг), Еркебулан Шайкенов (71 кг), Альмир Мемич (75 кг).