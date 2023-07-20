Перед матчевой встречей "Бокс на Волге" пройдет церемония взвешивания спортсменов

22 июля в 12:00 в СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" состоится церемония взвешивания спортсменов в преддверии международной матчевой встречи "Бокс на Волге" между командами России и Сербии.
В мероприятии примут участие боксеры двух стран в семи весовых категориях. Также "лицом к лицу" сойдутся боксеры главного профессионального боя вечера россиянин Артем Сусленков и американец Кевин Джонс, которые выступят в супертяжелом весе (+92 кг).
Матчевая встреча состоится 23 июля в СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого", старт боев в 16:00, вход свободный. Сборную команду России представят: Игорь Свиридченков (71 кг), Максим Кузнецов (54 кг), Сергей Сергеев (75 кг), Хикмет Гараев (66 кг), Нурлан Сафаров (60 кг), Андрей Косенков (80 кг) и наш земляк Алексей Салмин (92 кг). В составе команды Сербии на ринг выйдут: Тамир Галанов (54 кг), Садам Магомедов (92 кг), Велько Глигорич (60 кг), Нурлыбек Узенбоев (66 кг), Артем Агеев (80 кг), Еркебулан Шайкенов (71 кг), Альмир Мемич (75 кг).
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?