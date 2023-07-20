Жители Самарского региона по итогам 2023 года остаются верны родной марке LADA

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") оценили результаты продаж новых и подержанных легковых автомобилей на рынке ПФО в Самарском регионе по итогам полугодия. В январе–июне было реализовано 71 027 автомобилей, в том числе 11105 на первичном и 59 922 на вторичном рынке. Среди новых машин китайские автомобили растут наиболее динамичными темпами, увеличив долю рынка в области за год в 3 раза.

С января по июнь 2023 года в Самарской области было продано более 11 тысяч новых автомобилей, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в июне текущего года продано 2219 новых автомобилей, что на 17% больше майских продаж и почти в 3 раза больше, чем в июне прошлого года.

В топ-5 июньских продаж вошли марки LADA (продано 1143 новых автомобиля), Haval (167 автомобилей), Chery (145 автомобилей), Geely (119 автомобилей), Kia (112 автомобилей). По итогам полугодия на отечественные автомобили, преимущественно марки LADA, пришлось 56% всех продаж в регионе, в прошлом году эта доля составляла 43%. Доля китайских брендов при этом выросла в 3 раза — с 9% до 27%. С учетом текущей динамики годовые продажи китайских брендов могут даже превзойти продажи российских брендов. В сумме российские и китайские бренды уже составляют более 80% рынка новых автомобилей и к концу году могут еще больше потеснить оставшихся конкурентов из других стран, которые будут продаваться преимущественно по каналам параллельного импорта. Единственное, что может помешать дальнейшему взрывному росту продаж китайских авто, — увеличение курса юаня по отношению к рублю, которое неизбежно приведет к новому росту цен.

Самыми популярными моделями при покупке новых машин в автосалонах Самарской области в июне стали различные модификации LADA (LADA 2190 Granta — 474 автомобиля), LADA 2191 Granta (225 автомобилей), LADA 2194 Granta (133 автомобиля), LADA 2123 Niva (114 автомобилей), LADA Vesta (113 автомобилей).

По итогам полугодия доля новых автомобилей в общих продажах региона осталась примерно на прежнем уровне и составила 16%. При этом у покупателей сохраняются возможности хорошего выбора и покупки на вторичном рынке.

С января по июнь 2023 года в Самарском регионе было зарегистрировано 59 922 сделки по купле-продаже автомобилей с пробегом, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне было продано 11374 автомобиля, что сопоставимо с майскими данными продаж и на 21% больше, чем в июне прошлого года.

В топ-5 июньских продаж вошли марки LADA (продано 4557 автомобилей с пробегом), Kia (715 авто), Toyota (535 авто), Hyundai (517 автомобилей), Chevrolet (512 автомобилей). Пятерка лидеров прошлогоднего июня немного отличалась: LADA, Kia, Renault, Chevrolet и Hyundai. Сравнивая итоги полугодия этого и прошлого года, можно сказать, что в пятерке популярных марок изменений практически не произошло, покупатели оказались верны своим предпочтениям в выборе российских, европейских, японских и корейских брендов.

В свою очередь, самыми популярными моделями в первом полугодии на "вторичке" остаются любые LADA: LADA 2190 Granta (3016 автомобилей), LADA 2170 Priora (2020 автомобилей), LADA Vesta (1933 авто), LADA 2114 Samara (1724 авто), LADA 2110 (1409 автомобилей).

* Анализ проведен на основе данных регистраций автомобилей агентства "Автомаркетолог".