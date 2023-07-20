Кевин Джонсон и Джеффри Монсон рассказали о любви к России в преддверии "Бокса на Волге"

В четверг, 20 июля, с журналистами встретились заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, тренеры и спортсмены, которые примут участие в крупном спортивном мероприятии "Бокс на Волге".

"Бокс на Волге" — встреча между командами России и Сербии. А в главном бою вечера встретятся Артем Сусленков и Кевин Джонсон.

Вечер бокса пройдет 23 июля в 16:00 во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре. Вход свободный, но организаторы рекомендуют забронировать место заранее по телефону: 933-41-55.

Кевин Джонсон — фигура легендарная. Он начал заниматься боксом в 18 лет, позже рассматривался как лучший супертяжеловес Америки. Но в какой-то момент Кевин решил, что больше любит Россию. В апреле 2023 года, после победы над россиянином Вячеславом Дациком, он обратился к Владимиру Путину и сказал, что хочет переехать в Москву, чтобы Россия стала его домом.

На пресс-конференции в Самаре Джонсон рассказал, что встретил на российской земле девушку, которую полюбил, и хочет создать с ней семью. Местные коллеги пожелали Джонсону и его возлюбленной счастья и не менее трех детей.

Товарищу Джонсона, американскому бойцу Джеффри Монсону, ранее президент РФ Владимир Путин уже предоставил российское гражданство. Монсон даже открывал детскую спортивную школу в Луганске.

"Я люблю Россию и я — русский", — улыбается Джеффри на встрече с журналистами.

Спортсмены также обратились к самарцам и пригласили всех желающих разделить с ними эмоции на спортивном вечере.

"Мы все в предвкушении профессионального поединка. Это уже не первое такое масштабное международное спортивное событие не только в жизни региона, но и в жизни всей страны. В марте прошла встреча между сборной России и сборной Беларуси, которая фактически послужила финальным этапом перед чемпионатом мира в Узбекистане. Был интересный захватывающий бокс, был полный зал, потому что в Самаре и Самарской области бокс знают и любят. И мы рассчитываем, что трибуны снова будут заполнены, потому что бокс действительно будет очень интересный, качественный, и это всегда привлекает внимание наших земляков и, самое главное, молодежи. Мы видим, как после таких соревнований в секции бокса приходит все больше ребят", - отметил председатель наблюдательного совета Самарской областной федерации бокса, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Он также добавил, что правительством региона и губернатором Дмитрием Азаровым уделяется большое внимание развитию спорта, созданию условий для подготовки спортсменов.

"Бокс на Волге" — это не просто громкое название. Дворец спорта, в котором состоится встреча, находится на берегу нашей великой русской реки, и жители региона всегда славились своей силой, умением постоять за себя и за свою родину", — подчеркнул зампред облправительства.