Роспотребнадзор рекомендовал ограничить купание на трех пляжах Самарской области

С 13 по 20 июля были выявлены несоответствующие пробы воды водоемов по микробиологическим показателям на трех пляжах в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

Вода не соответствует показателям на пляже спуска ул. Советской Армии в Самаре и на двух пляжах Новокуйбышевска — озеро Сакулино-1, озеро Сакулино-2.

Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах.

Напомним, на прошлой неделе несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям были выявлены на семи пляжах в Самарской области.