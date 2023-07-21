Роспотребнадзор рекомендовал ограничить купание на трех пляжах Самарской области

С 13 по 20 июля были выявлены несоответствующие пробы воды водоемов по микробиологическим показателям на трех пляжах в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.
Вода не соответствует показателям на пляже спуска ул. Советской Армии в Самаре и на двух пляжах Новокуйбышевска — озеро Сакулино-1, озеро Сакулино-2.
Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах.
Напомним, на прошлой неделе несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям были выявлены на семи пляжах в Самарской области.
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А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".