Повышение ставки ЦБ РФ на 100 базисных пунктов стало сюрпризом для рынка

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research":
Большинство аналитиков ожидало повышение лишь на 50 базисных пунктов. Однако динамика инфляции и курса рубля оправдывают подобный шаг.
К 17 июля годовой прирост цен ускорился до 3,86%, хотя ещё по итогам апреля показатель составлял 2,3%. По всей видимости, регулятор опасается инфляционного всплеска из-за негативной динамики рубля. Повышение ставки до 8,5% сделает более привлекательным рынок долга и банковских депозитов. Соответственно, снизится спрос на валюты, что позитивно скажется на курсе рубля.
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