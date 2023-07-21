Сбер и Министерство образования и науки Самарской области создадут образовательный кластер

Сбер и Министерство образования и науки Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого займутся созданием и развитием образовательного кластера среднего профессионального образования на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Создание образовательных кластеров — одна из ключевых инициатив федерального проекта "Профессионалитет" государственной программы "Развитие образования". Кластер предусматривает интеграцию колледжей и организаций отрасли региона.

В Самарской области уже действует два кластера ("Машиностроительный" и "Транспортный"). В следующем году будут созданы еще два: "Педагогика" и "Правоохранительная сфера и управление". Сбер выступит опорным работодателем кластера "Правоохранительная сфера и управление", направленного на решение вопроса подготовки кадров для юридической и экономической сфер региона, развития банковского сектора, а также малого и среднего бизнеса.

"Федеральный проект "Профессионалитет" очень важен для региона, поскольку вся система среднего профессионального образования перестраивается на "рельсы" обучаю и сразу трудоустраиваю выпускников на конкретные предприятия. Очень приятно, что в этом проекте участвует Сбербанк. Фокус на подготовку экономистов определенного уровня, которые нужны Сбербанку во всех его подразделениях. Подписывая партнерское соглашение, мы надеемся на построение системы успешного, долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества. Я абсолютно уверен, что у нас все получится", — рассказал Виктор Акопьян, министр образования и науки Самарской области.

"Для Сбера образовательный трек является одним из ключевых направлений и социальной миссией, соответствует ESG-стратегии банка. В нашем регионе Сбер уделяет особое внимание и оказывает всестороннюю поддержку профессиональной подготовке молодых специалистов: участвуем в образовательном процессе в вузах и ссузах. Мы всегда рады поделиться и знанием, и опытом, и экспертизой для реализации образовательных программ всех уровней", — рассказала Лилия Читнева, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка.