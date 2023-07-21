Скончалась профессор английской филологии Самарского университета Антонина Харьковская

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, кафедра английской филологии, факультет филологии и журналистики, социально-гуманитарный институт с прискорбием сообщают о невосполнимой утрате - 21 июля 2023 года в возрасте 83 лет ушла из жизни профессор кафедры английской филологии, кандидат филологических наук, профессор Антонина Александровна Харьковская.

Антонина Александровна родилась 17 марта 1940 года. В 1964 году она с отличием окончила Куйбышевский педагогический институт. С 1969 г. по 1972 г. обучалась в очной аспирантуре при кафедре английской филологии МГПИ им. В. И. Ленина, в 1973 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему "Сопоставительный анализ семантической структуры и сочетаемости группы однокоренных английских и французских прилагательных положительной оценки" по специальности 10.02.04 - Германские языки.

С 1976 по 1978 гг. А. А. Харьковская заведовала кафедрой английского языка в Куйбышевском государственном педагогическом институте.

Антонина Александровна стояла у истоков развития англистики в Куйбышевском (Самарском) государственном университете. В 1978 году она создала кафедру английской филологии и руководила этой кафедрой в течение 32 лет.

За свою более чем полувековую научно-педагогическую деятельность Антонина Александровна создала в Самарском университете научную школу, разрабатывающую вопросы теории и практики современной англоязычной коммуникации. Она подготовила 27 кандидатов филологических наук. Ее ученики, защитившие диссертации, успешно трудятся в вузах Самары, Оренбурга, Москвы, активно работают в университетах и зарубежных компаниях (в США, Канаде, Индии, Дании, Великобритании и в других странах).

Антонина Александровна имеет более 300 публикаций по проблемам дискурсологии, коммуникативистики, когнитивистики, функциональной стилистики. Научные труды профессора А. А. Харьковской известны в нашей стране и далеко за её пределами. Антонина Александровна входила в состав редколлегий авторитетных российских и международных научных изданий - зарубежного журнала Russian Journal of Communication, сборника "Вопросы прикладной лингвистики", издающегося в РУДН (Москва), журнала МГИМО "Дискурс профессиональной коммуникации". Она принимала участие в работе диссертационных советов по филологическим наукам в крупнейших вузах страны, включая МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО, МГПУ и многих других.

Долгие годы Антонина Александровна входила в состав Президиума Совета по филологии УМО по классическому университетскому образованию.

В 2005 году ей было присвоено ученое звание профессора.

Прощание состоится 23 июля 2023 года с 10 до 11 часов по адресу: г. Самара, ул. Лунная, д. 1А.