Жители города Снежное поблагодарили Самарскую область за поддержку

В пятницу, 21 июля, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время рабочей поездки встретился с жителями микрорайона Черемушки и пгт Степное администрации города Снежное. Темой для обсуждения стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства и состояния жилых домов.

Жители Снежного отметили серьезную работу специалистов из Самарской области — региона-шефа, восстанавливающего Снежное, и поблагодарили их за помощь.

"Огромное спасибо Самарской области, помогают всем", — отметили жители.

"Регионы-шефы действительно у нас молодцы, но они не должны вместо нас делать там, где мы можем сами", — подчеркнул глава региона.

Напомним, Самарская область первой из регионов заключила соглашение о сотрудничестве с территорией Донбасса — городом Снежное. 27 мая 2022 г. документ подписали губернатор Дмитрий Азаров и глава администрации Снежного Александр Скворцов в присутствии врио главы ДНР Дениса Пушилина. С тех пор наш регион помогает восстанавливать инфраструктуру города, развивать социальную сферу. По поручению главы Самарской области вместе с жителями и администрацией Снежного был утвержден план по ремонту ключевых объектов. Сотни добровольцев, дорожников, строителей, коммунальщиков, врачей из Самарской области посменно работают в Снежном, помогая налаживать мирную жизнь.

В 2022 г. в Снежном были восстановлены и построены 82 объекта инфраструктуры — медучреждения, школы, социальные, спортивные, коммунальные объекты, дороги и жилые дома. В текущем году эта работа продолжается.