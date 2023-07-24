Бокс на Волге: команда России взяла верх над боксерами из Сербии — 6:1

В воскресенье, 23 июля, в спортивно-концертном комплексе "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" 14 боксеров из России и Сербии разыграли матчевую встречу "Бокс на Волге". Также в рамках мероприятия прошел выставочный матч тяжеловесов из России и США.
Участников и гостей турнира поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров: "Бокс высочайшего уровня вновь на Волге, в Самаре. Парни показали свой профессионализм, проявили лучшие качества: мужество, храбрость. Все это стало большим и важным зрелищем для всех нас, для любителей бокса, для начинающих спортсменов", — отметил глава региона.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что "Бокс на Волге" проходит в столице губернии во второй раз и уже становится брендом. Впервые, поединки в таком формате состоялись 5 марта, между командами России и Белоруссии. Теперь проведение матчевых встреч становится традицией.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?