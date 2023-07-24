Медведь и крокодил одинаково опасны: ВСК выяснила чем грозит россиянам кулинарная экзотика

Лето всегда было для россиян главным сезоном отпусков. Во время отдыха туристы сталкиваются с большим разнообразием местных блюд и деликатесов. Например, на севере нашей страны можно попробовать медвежатину и оленину, в зарубежных туристических поездках — мясо змей, грызунов или крокодилов. Однако, важно отметить, что экзотические виды мяса могут быть потенциальным источником различных инфекций и болезней, как вирусного, так и бактериального характера. Врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК рассказала, чего стоит опасаться при потреблении непривычных блюд и продуктов, на какие симптомы обращать внимание, и как минимизировать риск заражения.

Во время туристических поездок стоит с осторожностью пробовать местные деликатесы. Так, медвежатина может содержать возбудителей таких заболеваний, как трихинеллез (опасное паразитарное заболевание, способное вызвать поражение внутренних органов и даже центральной нервной системы) и бруцеллез (зоонозная инфекция, передающаяся от животного к человеку). Страусиное мясо несет в себе риск заражения кампилобактериозом (зоонозная бактериальная инфекция, проявляющаяся острыми кишечными симптомами) или сальмонеллезом (инфекционное заболевание, поражающее органы ЖКТ). Оленина также может быть источником бруцеллеза и других болезней, передающихся через контакт с животными.

Перечисленные заболевания могут проявиться в виде желудочно-кишечных расстройств (диарея, рвота, боли в животе), вызывать лихорадку, головную и мышечные боли, симптомы, напоминающие грипп. Некоторые инфекции, такие как трихинеллез, зачастую вызывают серьезные осложнения, такие как воспаление сердца, легких или мозга.

Отличить эти болезни от обычного отравления самостоятельно — сложно, необходим осмотр врача и дополнительные методы диагностики. Поэтому при малейших сомнениях важно обратиться за медицинской помощью и обязательно сообщить о своих симптомах, а также о потреблении экзотических мясных продуктов.

В качестве мер предосторожности следует приобретать мясные деликатесы только у надежных и проверенных поставщиков, чтобы уменьшить риск заражения. Кроме того, важно проводить полную термическую обработку продукта, чтобы уничтожить возможные патогены. Также важно тщательно мыть руки и все кухонные принадлежности (ножи, разделочные доски) после приготовления сырого мяса.

"Употребление экзотических видов мяса, таких как медвежатина, оленина, сопряжено с определенными рисками. В случае появления симптомов необходимо обратиться к врачу для диагностики и качественной терапии, ведь лечение перечисленных заболеваний требует профессиональной медицинской помощи. В случае подозрения на инфекцию или болезнь, передающуюся через употребление мяса, врач может назначить специальные анализы, чтобы подтвердить диагноз и определить наиболее эффективный курс лечения. В некоторых случаях может потребоваться госпитализация, особенно если заболевание прогрессирует или вызывает серьезные осложнения. Соблюдение мер предосторожности при выборе и приготовлении мяса также может помочь снизить риск заражения", — отмечает Алина Красикова, Врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.