На Кировском рынке в Самаре сносят павильоны

Чиновники начали приводить в порядок территорию легендарного Кировского рынка в Самаре. Очевидцы уже делятся фотографиями и видео в соцсетях.

"Работы ведутся в рамках формирования транспортно-пересадочного узла", - рассказали Волга Ньюс в администрации Самары.

Напомним, павильоны на Кировском рынке подвергались демонтажу также в 2019 году. Тогда сообщалось, что "незаконные торговые павильоны на рынке будут демонтированы уже в этом году". Уточнялось, что на железнодорожной станции Пятилетка, примыкающей к рынку, планируется создать транспортный пересадочный узел. Он объединит все виды транспорта - электричку, метро, автобус, троллейбус и трамвай. Пока "узел" не построили.

Считается, что с Кировского рынка начала свою "жизнь" ОПГ "Законовские". Мужчины собирали дань с торговцев и делились выручкой с ОПГ "Солнцевская".