На Кировском рынке в Самаре сносят павильоны

Чиновники начали приводить в порядок территорию легендарного Кировского рынка в Самаре. Очевидцы уже делятся фотографиями и видео в соцсетях.
"Работы ведутся в рамках формирования транспортно-пересадочного узла", - рассказали Волга Ньюс в администрации Самары.
Напомним, павильоны на Кировском рынке подвергались демонтажу также в 2019 году. Тогда сообщалось, что "незаконные торговые павильоны на рынке будут демонтированы уже в этом году". Уточнялось, что на железнодорожной станции Пятилетка, примыкающей к рынку, планируется создать транспортный пересадочный узел. Он объединит все виды транспорта - электричку, метро, автобус, троллейбус и трамвай. Пока "узел" не построили.
Считается, что с Кировского рынка начала свою "жизнь" ОПГ "Законовские". Мужчины собирали дань с торговцев и делились выручкой с ОПГ "Солнцевская".
Последние комментарии
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Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".