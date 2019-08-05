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ЖКХ и благоустройство Общество

На Кировском рынке начался демонтаж торговых павильонов

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 5 августа, в социальных сетях появилось видео, свидетельствующее о начале демонтажа торговых павильонов на Кировском рынке в Самаре. На кадрах видно, что на площадке работает тяжелая техника, кругом лежат обломки уже снесенных конструкций. Работы ведутся в непосредственной близости от железной дороги.

Фото: https://vk.com/incidentsmr скрин с видео

Напомним, о том, что незаконные торговые павильоны на рынке будут демонтированы уже в этом году мэрия Самары сообщала в начале июля. На железнодорожной станции Пятилетка, примыкающей к рынку, планируется создать транспортный пересадочный узел. Он объединит все виды транспорта — электричку, метро, автобус, троллейбус и трамвай. Станция Пятилетка станет одним из четырех подобных узлов на пути следования нового ускоренного электропоезда Липяги — Тольятти Южное. Путь электрички от Самары до Тольятти займет 1,5 часа.

Законным собственникам павильонов, попавших под снос, предложат торговые помещения транспортного узла. Весь комплекс мероприятий по его созданию будет реализован до 2022 года.

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