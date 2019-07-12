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Общество

Демонтировать нелегальные торговые точки на Кировском рынке начнут уже в этом году

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В текущем году в связи с началом работ по созданию транспортного пересадочного узла на железнодорожной станции "Пятилетка" на Кировском рынке начнут демонтировать незаконные торговые объекты, сообщает мэрия Самары. Этот вопрос в пятницу, 12 июля, обсудили в ходе выездного совещания глава Самары Елена Лапушкина, руководители профильных департаментов, представители правоохранительных органов и РЖД.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Станция для размещения ТПУ выбрана неслучайно. Здесь можно соединить все виды транспорта — электричка, метро, автобус, троллейбус и трамвай. "Пятилетка" станет одним из четырёх подобных узлов на пути следования нового ускоренного электропоезда "Липяги-Тольятти Южное". Путь электрички от Самары до Тольятти займет 1,5 часа. Для реализации проекта необходимо переформатирование Кировского рынка.

Нелегальные торговые точки будут демонтированы. А законным собственникам предложат торговые помещения транспортного узла. Весь комплекс мероприятий по созданию современного транспортного узла будет реализован до 2022 года.

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