В Борском районе после ДТП госпитализировали трех подростков

В понедельник, 11 августа, в 22:00 на 0,25 км дороги "Гвардейцы — Мойка — Заплавное" в Борском районе в аварии пострадали три 14-летних подростка, передает пресс-служба ГУ МВД ппо Самарской области.
14-летний местный житель, не имеющий автоправ, на мопеде перевозил 14-летнего пассажира. В пути он сбил 14-летнего пешехода, который двигался в наушниках и не слышал, что происходит вокруг.
В итоге в больницу попали все участники происшествия. Материалы о ДТП направлены в КПН администрации района.
Последние комментарии
